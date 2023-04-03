İzmir’de su havzalarında temizlik

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 12:28

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 12:28

Su havzalarının evsel, endüstriyel ve tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan atık malzeme ve atık sular ile kirlenmesini önlemek için bu kaynakların etrafında düzenli çalışmalar yürüten İZSU, Balçova ve Tahtalı Baraj havzalarında çöp ve atık malzeme toplama çalışması gerçekleştirdi.

60 personelden oluşan İZSU ekibi, Balçova Termal yolu ve Tahtalı Barajı havzasında kapsamlı bir çevre temizliği yaptı. Belirlenen bölgelerde genel temizlik yapan ekipler, havza alanını plastik, atık malzeme, çöp vb. her türlü malzemeden arındırdı.

TAHTALI HAVZASI’NA 1 MİLYON 135 BİN FİDAN

İZSU Genel Müdürlüğü havza koruma faaliyetleri kapsamında yürütülen kapsamlı çalışmaların yanı sıra, kentin su kaynaklarının iklim krizi kaynaklı olumsuzluklara karşı korunması amacıyla ağaçlandırma çalışmalarını da sürdürüyor. Su havzalarının ağaçlandırılması, barajların toprak erozyonundan korunmasını sağlayarak uzun ömürlü olmasını sağlıyor.

Tahtalı Barajı havzasındaki ağaçlandırma çalışmaları kapsamında, 660 hektarlık alana bugüne kadar dikilen fidan sayısı 1 milyon 135 bine ulaştı. İZDOĞA A.Ş ile gerçekleştirilen protokol çerçevesinde 2019 yılından bu yana Tahtalı Barajı Mutlak Koruma Alanı’na 49 bin fidan dikildi.

Fıstık çamı, Kızılçam, Kıbrıs Akasyası, Yalancı Akasya, Demir Ağacı, Mantar Meşesi, Palamut Meşesi, Sakız Ağacı, Tespih Ağacı, Aylantus, Kara Servi ve Mavi Servi fidanları ile kaplı olan Tahtalı Barajı Mutlak Koruma Alanı’nda fidanların zarar görmemesi için gerekli önlemler de alınıyor. Ot temizliği, çapalama ve sürüm çalışmaları her yıl düzenli olarak gerçekleştiriliyor.