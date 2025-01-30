İzmir’den sonra Balıkesir'e de çevre cezası

Yayınlanma: 30.01.2025 - 16:56

Güncelleme: 30.01.2025 - 16:56

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresi’ne de para cezası verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada; Burhaniye sahilinde denizin renginin değişmesi üzerine İskele Mahallesi, Adyar mevkisinde inceleme yapıldığı ve bir dere vasıtası ile denize atık su deşarjı yapıldığı belirlendiği bildirildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresi’nin atık su terfi merkezi şebeke hattının ve Burhaniye Atıksu Arıtma Tesisi’nin derin deniz deşarj hattından dereye atık suyun döküldüğü belirlendiğini açıklayan bakanlık, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresi'ne Çevre Kanunu kapsamında 668 bin 667 TL idari para ceza uygulayarak savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Bakanlık geçen gün de İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) hakkında 6 farklı ihlal nedeniyle toplamda 8 milyon 305 bin 811 lira idari para ceza vermiş ve suç duyurusunda bulunmuştu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlatmıştı.