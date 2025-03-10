'İzmir'in Çernobili'ndeki nükleer atıklar Torbalı’ya dökülüyor

Yayınlanma: 10.03.2025 - 10:16

Güncelleme: 10.03.2025 - 10:16

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Gaziemir’deki 'İzmir'in Çernobili' olarak bilinen eski kurşun fabrikası atıklarının, Torbalı’da boş bir araziye izinsiz şekilde döküldüğünü belirledi. Olayı fotoğraflarla belgeleyen ekipler, durumu İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’ne yazıyla bildirerek, sorumlular hakkında gerekli yaptırımların uygulanmasını istedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı'na bağlı Kent Temizliği Şube Müdürlüğü denetim ekipleri saha çalışmasında, önemli bir usulsüzlüğü belirledi. Ekipler, Gaziemir Emrez Mahallesi eski kurşun fabrikası atıklarının, Torbalı Yoğurtçular Mahallesi’ndeki boş bir alana izinsiz şekilde döküldüğünü belgeledi.

ARAÇLAR TAKİBE ALINDI

Gaziemir Emrez Mahallesi 49 ada 12 parselde, Ekovar Çevre Grup Geri Dönüşüm Atık Depolama İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin kazı yaptığı belirlenerek, tutanak tutuldu. Ekipler, sahada döküm yapan şirketi (Nerman Hafriyat İnşaat Limited Şirketi) takibe aldı. Eski kurşun fabrikasına ait bölgedeki toprağın iş makineleri ile şirkete ait araçlara (35 GC 6802 ve 35 NN 157 plakalı araçlar) yüklendiği belirlendi. Alandan çıkan iş makinelerini takip eden ekipler, hafriyatın Torbalı Yoğurtçular Mahallesi’ndeki boş bir alana izinsiz şekilde döküldüğünü belgeledi. Bu çalışmanın da uzun süre devam ettiği belirtildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürlüğü'ne durumu üst yazıyla bildirdi.

Yazıda, bahsi geçen araçların güzergahı takip edilerek atığın Gaziemir Emrez Mahallesi 49 ada 12 parselden çıktığının tespit edildiği vurgulandı. Alandaki atığın radyoaktif içeren atıklar olduğu fotoğraflanarak tespit edildiği ve bunun, atıkları üreten Aslan Avcı Döküm Sanayi ve Ticaret A. Ş.'nin olduğunun anlaşıldığı kaydedildi.

GEREKLİ YAPTIRIMLARIN UYGULANMASI İSTENDİ

Atıkların Torbalı Yoğurtçular Mahallesi 107 ada 22 parsele döküm yapılabileceğine dair İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin izninin bulunmadığı da aktarıldı. Büyükşehir, yapılan çalışmanın radyokatif atık depolama sahası içinde ve yasalara aykırı olması nedeniyle, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden bu atığı üreten firma için gerekli yaptırımların uygulanması istendi.