İzmir’in sıfır karbon hedefindeki üs için proje tamam

Yayınlanma: 02.11.2023 - 09:55

Güncelleme: 02.11.2023 - 09:55

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir’i doğayla uyumlu yaşamın öncü kenti haline getirme hedefi doğrultusunda çalışmalar sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi iklim krizine karşı 2030’da sıfır karbon hedefinde önemli rol oynayacak Sürdürülebilirlik Merkezi’ni kente kazandırmak için de harekete geçti. Bayraklı Turan Mahallesi’nde kurulacak, Türkiye’nin ilk, dünyanın sayılı merkezlerinden biri olacak İzmir Sürdürülebilirlik Merkezi (S-Hub) için açılan mimari proje yarışması sonuçlandı. Mimar Tuna Han Koç’un temsilcisi olduğu ekip yarışmanın birincilik ödülünü kazandı. Yarışmanın kolokyum ve ödül töreni 19 Kasım Pazar günü, Tarihi Bıçakçı Han’da yapılacak.

HERKES YARARLANACAK

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Enerji ve İklim Eylem Planı ve Yeşil Şehir Eylem Planı kapsamında hayata geçirilecek İzmir Sürdürülebilirlik Merkezi’nin sıfır karbon bir yapı olması ve yenilikçi çözümlerle tasarlanması hedeflendi. Kentin sürdürülebilirlik stratejilerinin, politika ve projelerinin üretileceği merkezden üniversiteler, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve kentliler yararlanacak. Merkez, sıfır emisyonlu çevreye geçişi hızlandırmada, sürdürülebilirlik alanında kentsel çözüm uygulamalarını tanıtma ve yaygınlaştırmada etkin rol oynayacak.

KATILIMCI YÖNETİM ANLAYIŞI

Kentin tüm aktörlerini sürdürülebilirlik hedefinde birleştirecek proje için İzmir Büyükşehir Belediyesi katılımcı yönetim anlayışı ile Arama Çalıştayı düzenledi. Çalıştayda alınan kararlar doğrultusunda Bayraklı’nın Turan Mahallesinde yapılması planlanan merkez ve çevresi için mimari yarışma düzenlendi.

SIFIR KARBON HEDEFİ

İklim krizine karşı 2030’da sıfır karbon hedefiyle projelerini hayata geçiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, WWF tarafından düzenlenen uluslararası Tek Dünya Kentleri Yarışması’nda (One Planet City Challenge-OPCC) Türkiye şampiyonu olmuştu. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in iklim kriziyle mücadele vizyonu doğrultusunda İzmir, Avrupa Birliği’nden İklim Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu’na seçilmişti.

KİMLER HANGİ ÖDÜLLERİ ALDI?

Birinci Ödül: Tuna Han Koç (Mimar-Ekip Temsilcisi), Fatma Zeynep Altınbaşlı (Y. Mimar)

Danışmanlar; Mukadder Gültekin (Makine Mühendisi), Ufuk Ayaz (Y. İnşaat Mühendisi), Ahmet Aksoy (Elektrik Mühendisi), Barış Ekmekçi (Y. Peyzaj Mimarı)

Yardımcılar; Feyza Şakar (Mimar), Ece Işık (Mimar)

İkinci Ödül: Emre Şavural (Mimar-Ekip Temsilcisi) Fatih Yavuz (Y. Mimar), Mert Ayaroğlu (Y. Mimar), Kaan Özdemir (Mimar), Kutay Kaynak (Mimar)

Yardımcılar; Bünyamin Demirel (Mimar), Sıla Kutlu (Mimar), Sümeyye Nur Kırımlı (İç Mimar), Kaan Küllüoğlu (Mimarlık Öğrencisi), Osman Yılmaz (Mimarlık Öğrencisi)

Danışmanlar; Cemil Hamdi Okumuş (Peyzaj Mimarı), Paşa Kaya (Peyzaj Mimarı), Ezel Cebi Okumuş (Peyzaj Mimarı), Recai Toylan (Peyzaj Mimarı), Ömür Özger (İnşaat Mühendisi), Ömer Onur Yücel (Makine Mühendisi) Nüvit Sani Karaibrahimoğlu (Elektrik Mühendisi)

Üçüncü Ödül: Ramazan Avcı (Mimar-Ekip Temsilcisi), İrem Malgaş (Mimar), Bengüsu Yeşiloğlu (Mimar) Gülay Karip (Mimar) Hülya Demirkaya (Mimar) Elvan Ender (Peyzaj Mimarı)

Danışmanlar; Altan Çalıkyılmaz (İnşaat Mühendisi) Kemal Güravşar (Elektrik Mühendisi) Melih Özöner (Makine Mühendisi)

Yardımcılar; Altuğ Tümer (Mimarlık Öğrencisi) Esra Ulukavak (Mimarlık Öğrencisi) Refik Berk Çıngıloğlu (Mimarlık Öğrencisi)

Birinci Mansiyon Ödülü: İnanç Eray (Mimar-Ekip Temsilcisi) Mustafa Adnan Öğüt (İnşaat Mühendisi) Orhan Murat Gürson (Makine Mühendisi) Özlem Dilda Yaman (Elektrik Mühendisi)

Danışmanlar; Pınar Güvenç Kapsayıcı (Tasarım Uzmanı) Jelle Vadder (İnşaat Mühendisi) Jack Rose (Stratejik Planlama ve Yönetim Danışmanı) Wolf Mangelsdorf (Tasarım Teknolojisi & İnovasyon Danışmanı) Dr. Natasha Watson (Gömülü Karbon Danışmanı) Aysu Kuru (Sürdürülebilirlik Danışmanı) Cemil Yaman (Sürdürülebilir Yapı Danışmanı) Serhan Mumcu (Mekanik Proje Danışmanı) Kemal Ovacık (Elektrik Proje Danışmanı) Demet Sürücü (Ahşap Yapı Danışmanı) Sara Belge (Kentsel Planlama Danışmanı) Zeynep Odabaş (Yangın Danışmanı)

Yardımcılar; Merve Güven (Mimar, Tasarımcı) Merve Akbay (Mimar, Tasarımcı) Pınar Gürsoy (Mimar, Tasarımcı) Nicholas Doghlass (Mimar, İllustrator) Derin Şahin (Endüstri Ürünleri Tasarımcısı, İllustrator) Marianne de Zeeuw (Sanat Tarihçisi, Tasarım Araştırmacısı) Gamze Gürgenç (Sanat Tarihçisi, Tasarım Araştırmacısı) İrem Göçmenoğlu (Görsel İletişim Tasarımcısı) Joyce Lai (Tasarım Araştırmacısı) Kadija Fadil Bayero (Mimarlık Öğrencisi, Stajyer) Hitakshi Agrawal (Mimarlık Öğrencisi, Stajyer)

İkinci Mansiyon Ödülü: Ece Avcı (Mimar - İstanbul Teknik Üniversitesi Ekip Temsilcisi) Bahadır Kantarcı (Mimar - İstanbul Gedik Üniversitesi Yardımcılar Yunus Emre Görgüç Mimar - Dokuz Eylül Üniversitesi İpek Üstündağ Mimar - Kadir Has Üniversitesi Gün Rodoplu Mimar - Kadir Has Üniversitesi)

Danışmanlar; Bülent Binici (İnşaat Mühendisi) Alpaslan Sütbaş (Mekanik Mühendisi) Emrah Güravşar (Elektrik Elektronik Mühendisi) Merve Yavuz (Peyzaj Mimarı)

Üçüncü Mansiyon Ödülü: Ebru Yılmaz (Y. Mimar Ekip Temsilcisi) Seçkin Kutucu (Y. Mimar) Yonca Kutucu (Mimar)

Yardımcılar; Yeliz Keskin (Y. Mimar) Gönenç Kurpınar (Y. Mimar) Mehmet Leke (Mimar) Ahmet Can Oflazer (Öğrenci) Barış Uzyıldırım (Mimar)

Danışmanlar; Aslı Gümüşçekiç Odabaşı (İnşaat Mühendisi) Burcu Karaman (Makina Mühendisi) Cihan Onmuş (Elektrik ve Elektronik Mühendisi) Ozan Dinçtürk (Peyzaj Mimarı) Elif Esra Aydin (Y. Mimar)

Dördüncü Mansiyon Ödülü: Gülhis Duygun (Mimar- Ekip Temsilcisi) Neslihan Türkmenoğlu Bayraktar (Mimar) Ahmet Kıvanç Kutluca (Şehir ve Bölge Planlaması) Zeynep Örgev (Mimar)

Yardımcılar; Orhun İnce (Mimar - Kitapçık Mizanpaj) Çigdem Çivici (Öğrenci Mimarlık) Elif Koç (Ögrenci Peyzaj Mimarlığı) Enes Can Oğuzhan (Peyzaj Mimarı) Fatma Betül Ekin (Öğrenci Mimarlık) Fatma Zehra Kara (Öğrenci Mimarlık) Furkan Çetin (Öğrenci Mimarlık) Gamze Alper Öğrenci (Mimarlık) Hediye İçöz (Öğrenci Mimarlık) Meryem Çavuş (Öğrenci Mimarlık) Hasan Işık (Öğrenci Mimarlık) Zeynep Ada (Öğrenci Mimarlık)

Danışmanlar; Onur Öztürk (İnşaat Mühendisi) Fatma Betos (Peyzaj Mimarı)

Beşinci Mansiyon Ödülü: Bora Diken (Mimar -Ekip Temsilcisi) Onur Ertaş (Dr. İnşaat Mühendisi)

Yardımcılar; Ayşenur Eke (Mimarlık Öğrencisi) Sedat Durucan (Heykeltraş, 3D Artist) Can Türkcan (Mimar)

Danışmanlar; Ayşen Bayraç Diken (Tıp Doktoru, İç Hastalıklar Uzmanı, Fonksiyonel Beslenme Uzmanı, GAPS Practitioner) Eda Diken (Yük. Mimar) Barış Diken (Mimar) Mehmet Küçük (Makine Mühendisi)

YARIŞMA TAKVİMİ NASIL İŞLEDİ?

Yarışmada birinci seçilen proje 700 bin, ikinci 600 bin, üçüncü ise 400 bin lira ödül alacak. Yarışmada ayrıca seçilen beş projeye 100’er bin liralık mansiyon ödülü verilecek.

JÜRİDE KİMLER YER ALDI?

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Ekolog Dr. Güven Eken, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Y.Çevre Mühendisi Şükran Nurlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı Y.Mimar Vahyettin Akyol, Prof. Dr. Şehir Plancısı Koray Velibeyoğlu, Doç. Dr. Makine Mühendisi Nurdan Yıldırım, Şehir Plancısı - Yeşil Bina Uzmanı Murat Doğru’nun danışman jüri üyesi olarak yer aldığı yarışmanın asıl jüri üyeleri Mimar Nevzat Sayın (Jüri Başkanı), Y. Mimar Bünyamin Derman, Prof. Dr. İnşaat Mühendisi Cemalettin Dönmez, Y. Mimar Aslıhan Demirtaş Cindoruk, Doç. Dr. Mimar Gülsu Ulukavak Harputlugil, Prof. Dr. Mimar Mehmet Bengü Uluengin ve Y. Mimar Özgür Güller’den oluştu.