İzmir’in su kaynağı Tahtalı Barajı’nda moloz operasyonu
İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü şehrin en önemli su kaynağı Tahtalı Barajı’nın uzun mesafeli koruma alanına kaçak moloz ve çöp dökümü yapıldığının tespit edilmesi üzerine tüm ilgili birimleriyle harekete geçti. Alan kısa sürede atıklardan arındırıldı. Bölgeye döküm yapanların tespit edilmesi içinse çalışma başlatıldı.
İzmir’in Menderes ilçesinde Tahtalı Barajı havzasında uzun mesafeli koruma alanı sınırlarındaki bir bölgeye kaçak moloz ve çeşitli atıklar döküldüğünün tespit edilmesi üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU ekipleri hemen harekete geçti. Bölge kısa sürede atıklardan temizlendi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi, Çevre Koruma Kontrol Dairesi ve Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın yanı sıra İZSU Genel Müdürlüğü işbirliği ile alan temizlendi.
İZSU Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada kentin içme suyu kaynaklarına ulaşacak bir kirliliğin söz konusu olmadığı belirtilerek, bölgeden sorumlu Menderes Belediyesi’ne de gerekli bildirimlerin yapıldığı belirtildi.
MÜCADELE SÜRECEK
İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı zabıta birimleri de olayın sorumlularının tespiti ve yaptırım uygulanması için yoğun bir çalışma yürütüyor. İZSU Genel Müdürlüğü’nün önceki aylarda bölgedeki inşaat atıklarının dere yatağına döküldüğü yönünde tespitlerde bulunduğu ve bu konunun yaratacağı afet riski nedeniyle ilçe belediyesine yazılı olarak önlem alınması ve bu tür faaliyetlerin önlenmesi yönünde uyarıda bulunduğu ifade edildi.
İZSU’dan yapılan bir diğer değerlendirmede Tahtalı Barajı’nın Türkiye’deki su kaynakları arasında en güvenli havzaya sahip olduğu ve bölgede kaçak yapılaşmaya karşı mücadelenin devam edeceği belirtildi.
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