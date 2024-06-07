Jeotermal suyu, havayı, toprağı zehirliyor

Yayınlanma: 07.06.2024 - 09:32

Güncelleme: 07.06.2024 - 09:32

Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 12 adet jeotermal sahasında 3 yıl süreli arama ruhsatı vermek için ihaleye çıktı. Manisa Çevre Platformu, jeotermal elektrik santrallerinin (JES) tarım üretimi yapılan toprakları zehirliği ve akarsu kaynaklarını kirlettiği gerçekçesiyle eylem yaparak ihaleleri protesto etti. Yapılan açıklamada jeotermallerin kanser gibi yayıldığı belirtilerek “Çiftçilik yapan köylülerimiz zarar görüyor. JES’ler tarım arazilerine,yer altı içme sularına, akarsulara, ormanlara ve ekosisteme zarar veriyor” dendi.

‘172 JEOTERMAL KUYUSU’

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İlk önce Alaşehir ovasında açılan JES kuyuları zamanla Sarıgöl, Salihli, Ahmetli ilçelerine yayılmıştır. Bugüne kadar bölgemizde 172 adet jeotermal kuyusu açılmıştır. Manisa genelinde 17 adet JES işletmesi devam ediyor. Bugün de Salihli, Akhisar, Alaşehir, Sarıgöl, Ahmetli, Demirci, Kula, Saruhanlı ve Şehzadeler ilçelerinde toplam 12 adet ruhsat sahası ihale edilecek. Çiftçilik yapan köylülerimiz bu durumdan zarar görecekler.”

Jeotermallerle ilgili denetimin yapılmadığı vurgulanan açıklamada “Denetimi yapacak olan mekanizma yok. Yüzeye çıkan akışkanlar, doğaya bırakılan deşarjlar ve havaya salınan gazlar konusunda mevcut yasalar çerçevesinde gerekli ölçüm, inceleme ve denetimler yeterince yapılmamakta, yapıldığı söylenen ölçüm ve analiz sonuçları ise kamuoyuyla paylaşılmamaktadır” ifadelerine yer verildi.

‘SULARDAKİ ARSENİĞİN KAYNAĞI’

Sularkadaki kirliliğe de dikkat çekilen açıklamada şöyle dendi: “Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından 2017’in Ağustos ayında Manisa Valiliği’ne gönderdiği bir yazıda: ‘Sudaki arsenik oranının yüksek olması ve JES’lerde kullanılan su yoğunluğundan dolayı JES’lere yeni sahalarda ruhsat verilmemesi’ gerektiğini ifade ediyor. Ne yazık ki bu uyarı dikkate alınmamış ve Manisa ovası JES çöplüğü haline gelmiş, tarım toprağı, yer altı ve yerüstü sularımız kirlenmiş, tarımın geleceği ve ekosistemin sağlığı tehlikeye girmiştir.”

CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper de "Enerji alanında atılan plansızca adımlar Manisa'nın tarım üretimine dinamit koyuyor. Jeotermaller yüzünden göz göre göre Türkiye'nin en verimli toprakları zehirleniyor" dedi.

Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından 12 jeotermal kayunak sahası için 3 yıllık ruhsat ihalesine çıkıldı. CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, ihaleye tepki gösterdi.

‘MANİSA’NIN TOPRAKLARINI KORUYUN’

CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, "Manisa, Türkiye'nin en verimli tarım topraklarından biri, Gediz Ovası'nın gözbebeği. Kentimiz, kontrolleri yapılmayan jeotermaller ve sanayi yüzünden zehirleniyor. Manisa Valiliği bugün 12 farklı jeotermal kaynak sahası için 3 yıllık bir ruhsat ihalesine çıktı. İhale çevre örgütleri tarafından da protesto ediliyor. Alaşehir'de birçok jeotermal var, ilçedeki bağların hali ortada. Alaşehir'den çıkan üzümün büyük bir kısmı, üzerinde kalıntı bulunduğu gerekçesiyle ihraç edilemiyor. Jeotermal tesislerinin saldığı sular yüzünden bağlar yanıyor. Jeotermal sızıntılar nedeniyle tarım toprakları yok oluyor" ifadelerini kullandı.

‘HUKUKİ SÜRECİ BAŞLATACAĞIZ’

Başkan Özalper son olarak şu ifadeleri kullandı, "Gediz'in en verimli topraklarını göz göre göre zehirlemelerine izin vermeyeceğiz. Covid döneminde gördük ki tarım durduğunda dünya durur. Tarımı durdurmalarına izin vermeyeceğiz. Manisa, çeşit çeşit ürünüyle tarımın en gözde illerinden biri olmaya devam edecek. Avukatlarımızla görüştük, yürütmeyi durdurma süreciyle ilgili gereken tüm hukuki adımlar atılacak. Çiftçilerimize ve çevre örgütlerimize destek vermeye devam edeceğiz. Jeotermal sızıntılarının tarımı bitirmesine asla göz yummayacağız."