Kanadalı SSR Mining dördüncü çeyrek raporunu yayımladı: Şirket İliç’ten vazgeçmiyor

Yayınlanma: 20.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 20.02.2025 - 04:00

Şirketin 18 Şubat’ta hazırlayıp yayımladığı 2024 dördüncü çeyrek raporuna göre, bir önceki çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporuyla birlikte tekrardan çalışmalara başlanabileceği belirtildi.

Madende geçen yıl 13 Şubat’ta dokuz işçi, siyanürlü liç yığının altında kalarak yaşamını yitirmişti. Konuya ilişkin 43 sanık hakkında “taksirle öldüme ve yaralanmaya neden olmak” ve “çevreyi taksirle kirletmek” suçlarından iddianame hazırlandı. Bu süreçte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un da imzası olan kapasite artışına verilen ÇED onayı, Danıştay’ın da onamasıyla birlikte iptal edildi. Projeyle ilgili tartışmalar sürerken madenin ortaklarından SSR Mining, yeni raporunu yayımladı.

Bölgede çalışmalara devam edileceği vurgulanırken, kapasite artışı iptaline de dikkat çekildi. Raporda, bir önceki ÇED onayıyla birlikte kapasite artışından daha az üretim yapılabileceği belirtildi. Faaliyete geçebilmek için ilgili kurumlarla “yakın temasta” olunduğu aktarıldı. Onay alındığı takdirde 20 gün içerisinde faaliyete geçilebileceğinin de altı çizildi. ‘

HAKLIYIZ’ DEDİLER

Bunun yanında şirket, bağımsız danışmanlık şirketiyle çalıştıklarını ve onların da kendilerini haklı bulduğunu aktardı. Şirketin incelemesinde yığın liçi ve işletmesinin inşaat için verilen mühendislik tasarımına uygun yapıldığı, istiflemenin olaya neden olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmadığı aktarıldı.