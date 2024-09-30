Karaburun halkı direndi planlar değişti

Yayınlanma: 30.09.2024 - 09:58

Güncelleme: 30.09.2024 - 10:15

İzmir’de Özel Çevre Koruma Bölgesi olan Karaburun’un için Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan planlar iptal edildi. Geçen yıl bölgeye dair plan hazırlayan ve askıya çıkan 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı yurttaşın itirazı ile mahkemeye taşınmış İzmir 5. İdare Mahkemesi de vatandaşların haklı bularak planları iptal etmişti. İptal üzerine yeniden harekete geçen bakanlık planda revizyona giderek yeniden onayladı.

ERDOĞAN: HALKIMIZA BİR MÜJDE

Konu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, “Karaburun – Ildırı Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgemizin geleceğine yön verecek ve Yarımadamızın uzun süredir beklediği 1 / 25000 planlar; bölge halkımızın itirazları ve talepleri dinlenerek yeniden ele alınıp düzenlendi. Söz konusu plan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından imzalandı. Plan paftaları son haliyle çok yakında yeniden askıya çıkarılacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum başta olmak üzere Bakan Yardımcımız Hasan Suver’e, Bakanlık Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Dr. Hacı Abdullah Uçan’a, Bakanlık İmar ve Planlama Daire Başkanı Şule Durgut Öztürk’e ve planların hazırlanmasında emeği geçen tüm Bakanlık çalışanlarına Karaburun halkımız adına içtenlikle teşekkürü bir borç biliyorum. Halkımıza bu önemli duyuruyu yapıyor olmak da benim için ayrıca kıymetli” dedi.