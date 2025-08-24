Karaburun parsel parsel satılıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, İzmir Karaburun’da Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB) içinde kalan tarihi Saip köyünü parsel parsel satmaya devam ediyor.

Geçen mayıs ayında 6 bin 260 metrekare büyüklüğündeki parseli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararnameyle 102 milyon 700 bin TL karşılığında ERK İnşaat’a satan özelleştirme idaresi, bu kez de komşu parselleri satış listesine koydu. İlçede doğal kalmış nadir koylardan olan Olcabük Plajı’na 300 mesafedeki “konut ve turizm alanı” statüsünde ve 0.20 emsal yapılaşma hakkı bulunan 450 ada 97, 98, 99 ve 100 parsel numaralı toplam 2 bin 061 metrekare büyüklüğündeki alanı bir bütün halinde satışa çıkaran Özelleştirme İdaresi, geçici teminat bedelini 2 milyon TL olarak belirledi.