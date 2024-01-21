Karadeniz'de 'dolgu' tehdidi

Yayınlanma: 21.01.2024 - 02:00

Güncelleme: 21.01.2024 - 02:00

Uzun yıllardır uzmanların uyarılarına karşın Türkiye’nin birçok noktasında AKP’li belediyeler deniz dolgusu çalışmalarını sürdürüyor.

Son olarak sürekli kıyı dolgusu projeleriyle birlikte gündeme gelen AKP’li Ordu Büyükşehir Belediyesi Perşembe’de yapmak istediği projeye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan onay aldı. Belediye 56 bin 226 metrekarelik alanda denizi dolduracak. Dolgunun ardından alanda fuar alanı ve açık spor alanı inşa edilecek.

‘DOĞAL YAPI BOZULUYOR’

Deniz dolgusunun, kıyı erozyonunu tetiklemesinin yanı sıra deniz içerisindeki doğal yapıyı bozması sebebiyle de uzmanlar tarafından eleştiriliyor. Dolguyla birlikte kimyasal özellikleri bozulan denizin kendi kendini yenileme mekanizması çöküyor. Bütün bu uyarılara karşın yakın zamanda yapımına başlanılacağı düşünülen yeni Trabzon Havalimanı’nın tamamı dolgu alan üzerine yapılacak. Ayrıca Rize-Artvin Havalimanı ve Ordu-Giresun Havalimanı da dolgu alan üzerine inşa edildi. Her yağış ve fırtınanın yaşandığı kış aylarında sular altında kalan ve deniz doldurularak yapılan Karadeniz Sahil Yolu da bunun en büyük örneklerinden.