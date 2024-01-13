CHP milletvekili Barış Karadeniz trafik kazası geçirdi
CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Sinop-Samsun karayolunda geçirdiği trafik kazasında yaralandı. Kazada CHP’li vekil ile birlikte yaralanan toplam 4 kişi, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Edinilen bilgiye göre Sinop-Samsun yolu Çiftlik mevkiinde, Sinop yönüne seyir halinde olan CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz yönetimindeki otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan minibüse arkadan çarptı.
Kazada Milletvekili Karadeniz ile araçta bulunan eski CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ve diğer aracın sürücüsü olmak üzere 4 kişi hafif şekilde yaralandı.
TABURCU EDİLDİLER
Yaralılar Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.
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