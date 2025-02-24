Karayolları köylülere para teklif etti: Satılık değiliz

Yayınlanma: 24.02.2025 - 15:47

Güncelleme: 24.02.2025 - 15:47

I·zmir’in Tire ilc¸esine bagˆlı C¸ayırlı’daki yurttas¸lar, Tire-Belevi Karayolu'nu genis¸letme projesi kapsamında zeytin, c¸am ve incir agˆac¸larının katledilmemesi ic¸in mu¨cadeleyi su¨rdu¨ru¨yor. Acele kamulaştırma ile tapu arazilerinden yol geçecek olan yurttaşlar köy meydanında bir araya gelerek, yol c¸alıs¸masının bas¸ladıgˆı s¸antiye alanına kadar sloganlarla yürüdü.

“Zeytin agˆacı kutsaldır”, “Zeytin ağaçlarına dokunma”, “Emeklerimizin üzerinden yol geçirmeyin”, “Zeytin katliamına hayır”, ““Dagˆımızdan yagˆ ve bal akıyor, dogˆamıza kıymayın”, “150 degˆil, binlerce zeytin agˆacı kesilecek” ve “Duble yol s¸ehirler arasına olur; ko¨yler arasına degˆil” yazılı do¨vizler taşıyan ko¨ylu¨ler adına konuşan Zehra Yıldırım, Karayolları Bo¨lge Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ temsilcileri ile go¨ru¨s¸me yaptıklarını dile getirdi. Birkaç tapu sahibinin görüşmeye girdiğini belirten Yıldırım, “Bize tarlalarımıza degˆer bic¸ildigˆi so¨ylendi. Biz bu degˆerleri istemiyoruz, satılık degˆiliz. Agˆac¸larımıza para bic¸tirmiyoruz. Zeytin agˆac¸larımızı satmıyoruz ve onlardan vazgec¸miyoruz. I·c¸eride de aynı kararlılıkla bunu bildirdik. Biz yola kars¸ı insanlar degˆiliz, sadece bu projeye kars¸ıyız. C¸u¨nku¨ agˆac¸larımızdan vazgec¸memiz isteniyor. Bizler agˆac¸ katliamı istemiyoruz. Lu¨tfen sesimizi duyun, biz bu pazarlıgˆa kars¸ıyız. Anlas¸ma istemiyoruz, pazarlık istemiyoruz. Oturacagˆız, direnecegˆiz. Ne zaman gelirseniz gelin, buradayız” diye konuştu.