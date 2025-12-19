Kaş Limanağzı’nda koruma statülerine rağmen yol açılıyor: Talanın ‘yol’u açılıyor

Kaş Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde bulunan, 3. derece doğal sit, içinde 1. derece arkeolojik sit ve tarihi sit barındıran, niteliği zeytinlik olan Limanağzı’nda, eski bakan Erkan Mumcu’ya ait olduğu söylenen araziye yol açılıyor.

Kaş Çevre ve Kültür Derneği Başkanı Ahmet Murat Akoy, Limanağzı’nın 2015’teki imar planlarında turizm alanı olarak yapılaşmaya açılmak istendiğini, yurttaşların ve Turizm Tanıtma Derneği’nin açtığı davalar sonucunda planın iptal edildiğini anımsattı.

Akoy şöyle devam etti: “Daha sonra Çevre Şehircilik Bakanlığı bir kez daha sahipleri siyasi ve siyasi yakınlarına ait olan Çukurbağ Yarımadası ve Limanağzı bölgesi için 2019 yılında yeniden revize imar planı yapmış ve bu alanları ekoturizm adı altında imara açmak istemişti. Açılan davalar sonucunda bu planlar da iptal edildi. 2023 yılında bakanlık Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma 1/25 Bin Nazım İmar Planı yaparak bu bölgeyi yeniden imara açmak istedi bu sefer derneğimiz ve vatandaşlarımız dava ederek yapılaşma durduruldu.”

‘DURDURULMALI’

Akoy, “Uyarıyoruz, bu bölgeye yol çekmek inşaat faaliyetini teşvik edecektir. Alan birçok koruma statüsüne ve aynı zamanda özel bir ekosisteme sahip olduğu için özel çevre koruma bölgesi ilan edilmiştir. Yapılaşmanın önünü açacak izni veren kurumlar Limanağzı’nı koruması gereken kurumlardır” dedi.