Kaz Dağlarına komşu köye bir siyanürlü altın madeni daha geliyor: Seferberlik çağrısı

CVK Maden İşletmeleri, Kanada ortaklı Orta Truva Madenciliğin hisselerini satın alarak bünyesine geçirmesinin ardından Çanakkale’de Kaz Dağlarına komşu Kuşçayır köyü mevkisinde orman, mera ve tarım arazilerini de içine alan bölgede altın, gümüş ve bakır gibi cevherleri çıkarmak için çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) süreci başlattı.

Kuvars ve demir ocağı için önceden verilen “ÇED Olumlu” kararlarına ekleme yapılan yeni başvuruyla Çanakkale’nin tek içme suyu kaynağı olan Atikhisar Barajı’na 4.5, Işıkeli Göleti’ne 3.4, Kuşçayırı köyüne yalnızca 1.5 kilometre mesafede işlem yapılacak. Ayrıca bir, iki ve üçüncü doğal ve arkeolojik sit alanlarına komşu olan 3 bin 878 hektarlık alanda kurulacak olan maden kapsamında çıkarılacak altın, gümüş tank linç uygulamasıyla siyanürle ayrıştırılacak. Ayrıca çıkarılan cevherler de yine siyanürün kullanıldığı tank liçi yöntemleriyle dore külçeler haline getirilecek.

‘YAŞAM KALMAYACAK’

Kaz Dağları ve çevresinde birçok altın madeni olduğuna dikkat çeken Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği yaptığı açıklamada, “Proje kapsamında flotasyon ile tank liçi yöntemi ile zenginleştirme de yapılacak olup tonlarca kimyasal kullanılacaktır. Proje yakınlarında yine çok sayıda metalik madencilik projesi yer almakta olup kümülatif etki değerlendirmesi yapılmamıştır. Son yıllarda Çanakkale sınırlarında yer alan TÜMAD, Cengiz Holding, Koza Altın, Park Teknik ve bu ay TÜMAD’a satılan yeni altın madeni projeleriyle Kaz Dağları ve yöresi adeta cehennem haline getirilmiştir. Altın gümüş bakır madenciliği felaketine karşı sivil toplum örgütleri, emek ve demokrasi örgütleri ve bölge halkı olarak topyekûn seferberlik ilan edilmelidir. Aksi takdirde ne ormanlarımız ne tarım alanlarımız ne meralarımız ne de yaşam alanlarımız kalacak” dendi.