SONAR'ın seçim anketi: CHP yine Türkiye'nin birincisi partisi

SONAR Araştırma'nın son anket verilerine göre Cumhuriyet Halk Partisi 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nden beri sürdürdüğü ilk sıradaki yerini korumaya devam ediyor.

SONAR'ın bu ay yaptığı araştırmaya göre CHP yüzde 34.2'lik oy oranı ile Türkiye'nin birinci partisi. Ankette iktidar partisi AKP ise yüzde 31.1 oy oranı ile ikinci sırada kaldı.

DEM Parti'nin yüzde 9 olarak ölçüldüğü anket sonuçlarında dördüncü sırada yüzde 6.3 oy oranıyla İYİ Parti yer aldı.

Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP ise İYİ Parti'nin 0.3'lük bir farkla gerisinde kaldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin dünkü grup toplantısında son yapılan seçim anketleriyle ilgili bilgi vermişti. Özel, "Şu ana kadar 7 anket geldi önümüze; Allah’a şükür hepsinde Türkiye’nin birinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi. Farkı kiminde koruyoruz, kiminde açıyoruz ama Cumhuriyet Halk Partisi önde" demişti.

İşte SONAR'ın anketi: