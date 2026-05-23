Kazdağları’nda yeni skandal! 6 bin hektarlık alan 20 dakikada dronela incelendi

Kazdağları’nda Cengiz Holding’e ait Halilağa Bakır Ocağı projesine karşı açılan davada hazırlanan bilirkişi raporu yeni tartışmaları beraberinde getirdi. Köylülerin avukatları, yaklaşık 6 bin hektarlık ruhsat sahasının yalnızca 20 dakikalık drone uçuşuyla incelendiğini belirterek rapora itiraz etti. İtiraz dilekçesinde, çevresel risklerin ve su kaynaklarına yönelik tehditlerin görmezden gelindiği savunuldu.

Evrensel gazetesinden Özer Akdemir’in haberine göre, davacı köylülerin avukatları tarafından mahkemeye sunulan itiraz dilekçesinde, 5995 hektarlık ruhsat alanında ayrıntılı inceleme yapılmadığı iddia edildi.

İtirazda, farklı maden türleri, atık depolama tesisleri, arkeolojik sit alanları ve köyleri kapsayan geniş bölgede keşfin büyük ölçüde tek noktadan drone uçurularak tamamlandığı ifade edilerek, bunun teknik güvenilirliği ortadan kaldırdığı savunuldu.

“RUHSATIN BÜTÜNÜ GİZLENDİ”

Avukatlar, bilirkişi heyetinin maden ruhsatının tamamını değerlendirmek yerine yalnızca davacılara ait dört parsele odaklandığını belirtti.

Raporda güncel ruhsat sınırlarının gösterilmediği, eski ve yürürlükte olmayan bir işletme izni krokisinin esas alındığı da itiraz gerekçeleri arasında yer aldı.

“SU KAYNAKLARI YOK SAYILDI”

İtiraz dilekçesinde, madenin Atık Depolama Tesisi’nin Hacıbekirler Köyü’ne ve bölgedeki içme suyu kaynaklarına olan mesafesinin yasal sınırlar açısından değerlendirilmediği kaydedildi.

Ayrıca proje kapsamında kullanılacak su hatları ve göletlerin ana ÇED dosyasına dahil edilmediği, buna rağmen bilirkişi heyetinin bu durumu sorun olarak görmediği belirtildi.

ÖNCEKİ RAPORLAR GÖRMEZDEN GELİNDİ

Daha önce aynı bölgede görev yapan bağımsız bilirkişilerin, projenin yeraltı sularını kurutacağı, asit kaya drenajı riski yaratacağı ve orman varlığına zarar vereceği yönünde tespitlerde bulunduğu hatırlatıldı.

Yeni bilirkişi raporunda ise bu tespitlerin dikkate alınmadığı savunuldu.

BİLİRKİŞİLER HAKKINDA SUÇ DUYURUSU HAZIRLIĞI

Davacı köylüler, mevcut bilirkişi heyetinin değiştirilmesini ve yeni bir tarafsız heyet atanmasını talep etti.

İtiraz dilekçesinde ayrıca, tarafsızlık ve bilimsel objektiflikten uzak hareket ettikleri gerekçesiyle bilirkişiler hakkında Bayramiç Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.