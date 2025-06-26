Kazma bile vurulmayan Reşadiye Göleti nerede?

Balıkesir Susurluk’taki Reşadiye Mahallesi’nde yapımı planlanan ve Şubat 2024’te sözleşmesi imzalanan Reşadiye Göleti ve Sulama Projesi için tek bir kazma dahi vurulmadı.

Yükleyici firma ortaklarından Alfin Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Turan Koçer, “Reşadiye Göleti’ni 2025 yılında bitirmeyi hedefliyoruz” demişti. CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, 179 milyon TL’lik bütçe ayrılan proje alanında yaptığı açıklamada Devlet Su İşleri’ni ve iktidarı eleştirdi. Sarı, “Beceriksiz bir yönetimden bahsediyoruz. Yatırım programına alınmış, ihalesi yapılmış, sözleşmesi imzalanmış ama ne gölet var ne kanal. 102 hektar arazi hâlâ susuz. Bitirilmemiş her projenin hesabını sormaya devam edeceğim” dedi.

Reşadiye’nin eski muhtarları, gölet projesinin 1980’li yıllardan bu yana her seçim öncesinde gündeme getirildiğini ancak bir türlü hayata geçmediğini vurguladı. Mevcut muhtar Hüseyin Dündar, ekonomik kriz gerekçesiyle projede ilerleme olmadığını belirterek “Mayıs ayında başlayacaklarını söylediler. Mayıs geçti, ne gelen var ne giden” diye konuştu.