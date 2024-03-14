Kemalpaşa’daki kalker ocağının ÇED süreci sonlandırıldı

Yayınlanma: 14.03.2024 - 12:24

Güncelleme: 14.03.2024 - 12:24

İzmir’in Kemalpaşa ilçesine bağlı Damlacık Mahallesi’nde, İçişleri Bakanlığı tarafından tehlikeli bölge olarak işaretlenen bir alana kalker ocağının yapılması konusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ÇED süreci başlatmıştı. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın (AFAD) Resmi Gazete’de yayınladığı Türkiye Deprem Tehlike Haritası’nda belirtilen tehlikeli bölgede yer alacak olan projeye, Halk Katılım Toplantısı’nda yurttaşlar karşı çıkmıştı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık da konuyu Meclis’e taşıyarak bakanlığın yanıtlaması talebiyle sor önergesi verdi. Bakanlığın verdiği yanıt verdi ve ÇED sürecinin sonlandırıldığını duyurdu.

Yurttaşlar ocağa karşı uzun süre eylem yapmıştı.

BAKANLIK: ZEYTİNLİKLER OLDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİR

Bakanlığın Ahmet Şık’a verdiği yanıtta, “İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün konuya ilişkin görüşünde; 'ÇED dosyasında toz emisyon oluşumunun görüldüğü, Kalker Ocağı Projesi için talep edilen sahanın başvuru dosyası Bakanlığımızın Tarım Arazilerini Değerlendirme ve Bilgilendirme Portalı (TAD) ve Ürün Destekleme Sistemleri üzerinden yapılan incelemede 3 km çaplı alan içerisinde zeytinlikler olduğu tespit edilmiş; 4086 sayılı Kanun ile değişik 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun'un; 20'inci maddesinde belirtilen 'Zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası hariç zeytinliklerin vejatatif ve generatif gelişmesine mani olacak kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkaran tesis yapılamaz ve işletilemez. Bu alanlarda yapılacak zeytinyağı fabrikaları ile küçük ölçekli tarımsal sanayi işletmeleri yapımı ve işletilmesi Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hükmü doğrultusunda çalışma sahasına 3 km mesafe Bakanlığının iznine bağlıdır.' ibaresi gereğince; başvuru dosyasında belirtilen koordinatlar içerisinde bulunan zeytinlik sahaları göz önünde bulundurulduğunda Proje Tanıtım Dosyası'nda koordinatları verilmiş olan saha üzerinde yapılması planlanan "Er:3421246 ve 90571 Ruhsat Numaralı Kalker Ocağı ve Kırma-Eleme Tesisi kurulması uygun bulunmadığı' belirtilmiştir. Bu itibarla, 29.07.2022 tarihli ve 31907 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 5. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi ile kayıt altına alınan 'Bu Yönetmelik hükümlerine göre karar (ÇED Olumlu/ÇED Gerekli Değildir) tesis edilmeden önce; projenin gerçekleştirilmesinin ilgili mevzuat bakımından uygun olmadığının tespiti halinde, ÇED süreci aşamasına bakılmaksızın sonlandırır.' hükmü uyarınca İzmir İli Kemalpaşa ilçesi Damlacık Mahallesi Köyü'ne yapılması planlanan "Er:3421246 ve 90571 Ruhsat Numaralı Kalker Ocağı ve Kırma- Eleme Tesisi" projesine ait ÇED süreci sonlandırılmıştır." denildi.