Kolak Gölü kurudu balıklar nakledildi

Yayınlanma: 20.08.2024 - 15:09

Güncelleme: 20.08.2024 - 15:09

Denizli'nin Çameli ilçesinde yer alan ve doğal güzelliğiyle bilinen Kolak Gölü, kuraklık nedeniyle tamamen kurudu. Yeşil bir vadinin içinde, çam ağaçlarıyla çevrili olan göl, özellikle kamp tutkunları ve piknikçilerin vazgeçilmez adreslerinden biriydi. Ancak, son dönemde yaşanan kurak hava koşulları nedeniyle gölü besleyen dağ sularının yetersiz kalması ve derelerin kuruması gölü susuz bıraktı. Çatlak toprak görünümüyle bataklığa dönüşen göl, bölgedeki doğal yaşamı da olumsuz etkiledi.

SAZANLAR NAKLEDİLDİ

Çameli İlçe Tarım Müdürlüğü, gölde yaşam mücadelesi veren sazan balıklarını Çameli Elmalı Alabalık Üreticileri Birliği ile işbirliği yaparak kurtarmaya çalıştı. Balılar Devlet Su İşleri’nin (DSİ) sulama göletine nakledildi.