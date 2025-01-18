‘Konyaaltı Sahili işgal altında’

Yayınlanma: 18.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 18.01.2025 - 04:00

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesi, ünlü Konyaaltı Sahili’nde 6 metrekarelik büfelerin bile 100 metrekareyi aşan restoranlara dönüştüğünü belirterek Milli Emlak Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Antalya Büyükşehir Belediyesi hakkında suç duyurusunda bulundu. Hazırlanan raporda, kıyı boyunca etkin denetim yapılmadığı, yasaların öngördüğü yaptırımların uygulanmadığı, yapılan usulsüz uygulamalar ve aykırı kullanım alanları için ecrimisil bedellerinin tespit edilip bedel alınması sureti ile işgallerin yasal hale getirildiği belirtildi. Raporda sahilde yapılan taş-kum taşıma, doğal sahil yapısının bozulması işlemlerinden dolayı Konyaaltı sahilinin sınırlarının kıyı erozyonu tehlikesi içinde bulunduğuna da dikkat çekildi.