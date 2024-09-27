Yayınlanma: 27.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 27.09.2024 - 04:00

Ordu Korgan’da yapılan ve Aybastı Perşembe Yaylası’nı da olumsuz etkileyecek maden arama sondajına tepkiler büyüyor. Korgan Aybastı Kabataş Yaylalarını Koruma Platformu 13 Ekim’de miting kararı aldı. Yaylalarının hayvancılık yanında endemik çeşitliğine ve su kaynaklarına dikkat çeken platform sözcüsü Özdilek Aydoğan, “Yaylalarımızın yok edilmesine sessiz kalmayacağız. Ordu Valiliği mera kurulu’nun şirket için verdiği olumlu kararın iptali için davamızı açtık. Hatta şirketin derelerden ve diğer yerlerden sulama izni olmadığı da belgelendi” dedi.

Aydoğan, “Fatsa’daki siyanürle altın ayrıştırması maden işletmesinin verdiği zararın tanığıyız. İliç’te yaşanan katliamı unutmadık. Ordu’nun yüzde 74’ünün maden sahası olarak ruhsatlandı. Tüm bu gerçekler ışığında toprağımıza, suyumuza, meramıza, ormanımıza, yaylamıza sahip çıkmak için her yolu deniyoruz” ifadelerini kullandı.