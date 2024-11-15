Köy halkını kandırıp jeotermal aradılar

Yayınlanma: 15.11.2024 - 09:35

Güncelleme: 15.11.2024 - 09:35

Türkiye’de birçok tarım üretiminde ilk sıralarda yer alan Aydın’ın verimli toprakları jeotermal enerji santrallarının (JES) işgali altında kalırken, her gün bir yenisi daha ekleniyor. İncir, zeytin, pamuk ve birinci sınıf verimli topraklarıyla tarımın başkenti olan Aydın’ın Köşk ilçesinde yöre halkının direnişine rağmen jeotermal kaynak arama yeniden başladı. Efendi AŞ tarafından Mezeköy ve Uzundere mahallelerinde yapılmak istenen jeotermal elektrik santralı (JES) için 14 Nisan 2022’de Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla acele kamulaştırma kararı alındı. Kamulaştırma kararına karşı direnişe başlayan yöre halkı dava açarken şirket arama faaliyetlerini sürdürdü. Köylünün nöbet tutarak direnmesi üzerine jandarmanın güvenliği eşliğinde şirket arama çalışmalarını sürdürürken Danıştay 6’ncı Dairesi acele kamulaştırma kararını iptal etti.

TARAMA 8 KÖYÜ KAPLADI

Bölgede çalışmalarını sürdüren şirket Karatepe, Kızılcaköy, Başçayır mahallelerini içine alacak şekilde arama çalışmalarını yeniden başlattı. Karatepe, Kızılcaköy, Başçayır mahallelerinde jeotermal arama yapan şirket, köylülere “Fay hattı çalışması yapıyoruz” yalanı ile kandırdı.

İncir ve zeytin ürünlerinin yetiştiği topraklara gözünü diken şirketin kendilerini kandırdığı belirten Karatepe Muhtarı Aydın Kılıç, “Yalan söylediler. Valiye gittik ‘jeotermal ve kaynak suları’ diye ruhsat alındığını öğrendik. Oldubittiye getirdiler, köyün her tarafını talan ettiler. Köylüyle jandarmayı karşı karşıya getirdiler” dedi. Şirketin arama yaptığı çalışma alanının verimli zeytin ve incir bahçelerinden geçmesi, geçimini bu ürünlerden sağlayan köylüyü de tedirgin ettiğini aktaran muhtar, direneceklerini ifade etti.

CHP Köşk İlçe Başkanı Mehmet Güldenk de maden taramasını 8 köyü kapladığını belirterek, “Jandarma ile geldiler, bahçeleri tek tek delerek maden arıyorlar. Sadece jeotermal değil aldıkları ruhsatla farklı madenler de arıyorlar. Kestane, incir bahçelerini talan ediyorlar. Köylü çaresiz isyan ediyor” diye konuştu.