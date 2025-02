Köylüler JES'e karşı kapıya dayandı

Yayınlanma: 18.02.2025 - 12:47

Güncelleme: 18.02.2025 - 12:47

İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, 13 ilçede 40 alana jeotermal enerji santrali ile ilgili ihale süreci başladı. Kent genelinde 6 tanesi Bergama, 5’er tanesi Menderes, Aliağa, Kiraz, Ödemiş, 4 tanesi Torbalı, 2’şer tanesi Selçuk, Tire, Menemen ve Foça, Karşıyaka, Kemalpaşa ile Dikili’de yer alan 40 alan sahadan sadece birine talipli çıkarken diğer 39 saha için teklif veren olmadı.

“BUGÜN BAŞVURU YOK YARIN OLABİLİR”

İhale başlamadan Tireli köylüler İzmir Valiliği YİKOB binası önüne dayandı. “Havama, suyuma, toprağıma dokunma”, “Birleşe birleşe kazanacağız” sloganları atan köylüler binaya girmeye çalışınca polis ile kısa süreli bir gerginlik yaşadı. Köylülerin binaya girmesine engel olunurken, 4 muhtar ve avukat Hicran Danışman ihalenin yapılacağı salona alındı. İhale sonunda açıklama yapan Danışman, sadece Menemen’deki alan için başvuru olduğunu aktararak, “Bugün başvuran olmayabilir ama yarından itibaren, ‘Burada arama yapmak istiyorum’ diye MAPEG’e başvuru yapan olan olabilir. Bugün için sıkıntımızı atlatmış durumdayız ama her zaman uyanık kalmak zorundayız. Her zaman JES arama ve sondaj çalışması olabilir. Her an başvuru olabilir ama şu an bugün gerçekleşmesi planlanan ihaleler için bir sıkıntı yok” dedi. Köylüler ise açıklamaya alkışlarla karşılık verdi.

Valilik, toplam büyüklüğü 192 bin 61 futbol sahasına denk gelen 137 bin 186,56 hektar alandan en az 54 milyon 724 bin 336 TL 81 kuruş gelir elde edilmesi bekleniyor.