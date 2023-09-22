Köylülerin mera zaferi

Yayınlanma: 22.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 22.09.2023 - 03:00

İzmir Valiliği, Bergama Belediyesi, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçılar Birliği ve Bergama Ticaret Odası tarafından yapılmak istenen, “Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB)” projesinin çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) süreci iptal edildi.

İPTALİ İSTENMİŞTİ

Tarım ve Orman Bakanlığı, Bergama’da sınırları içerisindeki kalan yaklaşık 3 milyon metrekare büyüklüğündeki mera alanını üzerinde organize sanayi bölgesi yapılması için tahsis etmişti. Proje yargıya taşınmış ve iptali istenmişti. Karar sonrası “ÇED Halkı Bilgilendirme Toplantısı” da köylülerinin itirazları nedeniyle yapılamamıştı. Bergama’nın Alibeyli Mahallesi’nde 124, 125,126, 127 ve 128 parsellerde mera vasıflı taşınmazların tahsisine ilişkili dosyayı inceleyen İzmir 3. İdare Mahkemesi tahsis işlemi usul ve yasaya aykırı bularak “Mera Vasfını Değiştirme Komisyonu”nun kararını iptal etmişti. Mahkeme kararı sonrası ÇED sürecini durduran Çevre, Şehircilik Bakanlığı, projenin revizyonu için kurumlara gönderdi. 6 aylık bekleme süresi sonrasında bakanlık projenin ÇED sürecinin iptal edildiğini açıkladı.

Karar sonrası açıklama yapan bölge halkı, “Köyümüzün suyu, taşı, toprağı OSB projesi ile kirlenmeyecek. Hayvanlarımız burada otlayacak. Bu proje vatandaşın yanında olmayan bir projeydi. Meralarımıza, atalarımızın mirasına ve doğamıza sahip çıktık ve çıkmaya devam edeceğiz” diyerek kutlama organizasyonu yapacaklarını söyledi.