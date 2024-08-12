Kum zambakları nereye dikildi?

Yayınlanma: 12.08.2024 - 04:54

Güncelleme: 12.08.2024 - 04:54

Samsun Terme’ye, kadınlar plajı yapılması için sahildeki kum zambaklarının yok edilmesine ilişkin Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, zambakların Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nce kökünden sökülerek başka bir alana dikildiğini söyledi. Bunun üzerine Samsun Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Atila Tekcan da müdürlüğe zambakların nereye dikildiğini sordu. Tekcan, “Madem Terme sahilimizdeki kum zambakları başka bir alana dikildi, nereye dikildiğini soruyoruz. Bu konuda yetkililerin yer göstermesini istiyoruz” dedi.

NE OLMUŞTU?

Neslinin tükenme tehlikesi altında olması nedeniyle koruma altına alınan kum zambaklarını koparanlara 387 bin 141 bin TL ceza uygulandığını kaydeden Tekcan, “Proje kapsamında yer incelemesi yapan Terme Belediyesi kum zambaklarının varlığını görünce belediye başkanı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne başvuruyor. İlgili müdürlük kum zambaklarını koruma altına alacağına mevcut plajdan kum alma ve kum zambaklarını sökme faaliyetine başlıyor, kum zambağı katliamı gerçekleşiyor” demişti. Tekcan’ın bu iddiasına açıklama getiren Terme Belediye Başkanı Kul da kadınlar plajı yapılacak alandaki kum zambaklarını gördüğünde durumu öğrenmek için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nden görüş istediğini bunun üzerine yapılan inceleme sonucu kum zambaklarını köklerinden sökülerek başka bir alana dikildiğini açıklamıştı.