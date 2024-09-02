Kuzey Ormanları’nda kalker ocağı ve kırma eleme tesisi projesi oluşturuldu

Yayınlanma: 02.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 02.09.2024 - 04:00

İstanbul’un temiz hava ve su kaynağı olan Kuzey Ormanları’nda çalışmalar devam ediyor. AKP iktidarının mega projelerle birlikte yıkıcı ve geri döndürülmesi imkânsız tahribat yarattığı ormanda maden çalışmaları da devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü de Kuzey Ormanları’nı hançerleyecek. Kuzey Ormanları Savunması’nın verilerine göre yapımında 13 milyon ağaç kesilen Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve bağlantı yollarının bakımı için de maden kurulacak. Müdürlük, 24.6 hektar yani 34 futbol sahası büyüklüğündeki alanda işletmek istediği kalker ocağı ve kırma eleme tesisi için proje tanıtım dosyasıyla birlikte Çevre Bakanlığı’na başvurdu.

AYDA SEKİZ PATLATMA

Müdürlük, onay alması durumunda ormanda çalışmalara başlayacak. 6 milyon 450 bin TL harcanacak olan projeyle birlikte yılda 2 milyon ton kazı yapılacak. Proje için bölgede tahribat yaratılacak. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı da projeye ilişkin orman kullanım iznini 5 Şubat’ta verdi.

İHALE YANDAŞA

Patlatma işleminin de yapılacağı madende yıllık 7 bin 368 kilogram dinamit ve 298 bin 404 kilogram da ANFO tipi patlayıcı kullanılacak. Ayda 8 patlatma yapılacak, her patlatma sırasında da 77 delik açılacak. Müdürlüğün bu madenden çıkan maddeyle bakımını yapacağı Yavuz Sultan Selim Köprüsü ise İçtaş İnşaat Sanayi Ticaret AŞ-Astaldi Ortak Girişim Grubu’na verilmişti. İçtaş ise Muğla Milas’taki Akbelen Ormanı’nın yok olmasına neden olan YK Enerji’ye ait termik santralın da ortağı.