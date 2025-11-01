Kuzey Ormanlarındaki kömür ocağının genişlemesinde nihai karar verildi: Belediye ve halkın itirazına rağmen onay çıktı

İstanbul’un temiz hava ve su kaynaklarındaki madencilik çalışmaları sürüyor. Kuzey Ormanlarının üzerindeki baskıya her geçen gün yenisi ekleniyor. Cumhuriyet’in de daha önce gündeme getirdiği Şile’deki beş mahalleyi kapsayan kömür, kuvars kumu ve kil ocağı projesinin genişletilmesinde son gelindi. İstanbul Madencilik ve Kömür İşletmeleri Anonim Şirketi’nin projesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı nihai karar verildiğini duyurdu.

Planlanan kapasite artışıyla birlikte şirketin 44.66 hektarlık alanda işlettiği maden genişleyecek. Dört poligondan oluşan alandaki çalışmalar 94.02 hektara genişleyecek. Bu da 132 futbol sahası büyüklüğündeki alana denk geliyor. Şirket, daha önce 220.39 hektarlık alanda çalışma yapacağını ancak projede “küçülmeye” gittiğini belirtti.

GÖRÜŞÜNÜ BİLE ALMADI

Projeye karşı çıkan kurumlardan biri de Şile Belediyesi’ydi. Yapılan eylemlerde konuşan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, “Ben Şile Belediye başkanı olarak diyorum ki gelmeyin kardeşim, gelmeyin. Elimizden geleni yapacağız ve size izin vermeyeceğiz. Halkımızla beraber doğamızı koruyacağız” ifadelerini kullanmıştı. Ancak projenin ÇED raporunda, projeye karşı olan Şile Belediyesi’nden görüş dahi alınmadı.

HKT YAPILAMADI

Bakanlığın ve şirketin Aralık 2024’te Mola Gözleme Evi’nde yapmak istediği halkın katılımı toplantısı (HKT) yurttaşlar tarafından protesto edildi. Projeyi istemediklerini belirten yurttaşlar, toplantının yapılmasını engelledi. Ardından bakanlık yetkilileri tarafından tutanak tutuldu ve şikâyet dilekçeleri bakanlığa iletildi.

İBB KARŞI ÇIKTI PROJE İPTAL EDİLDİ