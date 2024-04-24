Kuzey’de kıyım sürüyor: 16 tribün dikecek şirket gözünü ağaçlara çevirdi
İstanbul’un temiz hava ve su kaynağı olan Kuzey Ormanlarında çalışmalar devam ediyor.
AKP
iktidarının yaptığı “mega”
projelerle ağır tahribat alan
ormanlarda, sermayenin de
çalışmaları sürüyor. Muğla
Datça’daki “Datça-Bozburun
Özel Çevre Koruma Bölgesi
ve Nitelikli Doğal Koruma
Alanı” içerisinde kalan
bölgede kurmak istediği
rüzgâr enerji santralı (RES)
için adım atan Hisarüstü
Enerji Yatırımları Anonim
Şirketi, Kuzey Ormanları’na
da gözünü dikti. Çevre,
Şehircilik ve İklim
Değişikliği Bakanlığı’na
başvuruda bulunan şirket,
onay alması durumunda
tarım ve ormanlık
alanlardan oluşan bölgeye
16 türbin dikecek. Şirket
bu projesi için 936 milyon
TL harcayacak. Bakanlık,
projeye ilişkin 23 Mayıs’ta
halkın katılımı toplantısı
yapılacağını duyurdu.
Proje kapsamında orman
ve tarla alanlarını kapsayan
bölümlere yerleştirilecek
türbinler için yollar yapılacak.
Türbinler arası ulaşım
için yaklaşık 30 bin metre
uzunluğunda ve 10 metre
eninde yollar açılacak. Ayrıca
türbinlere en yakın konut ise
67 metre mesafede bulunuyor.
Proje alanında beş kilometre
mesafede ise Danamandıra
Tabiat Parkı bulunuyor.
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