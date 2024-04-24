Kuzey’de kıyım sürüyor: 16 tribün dikecek şirket gözünü ağaçlara çevirdi

İstanbul’un temiz hava ve su kaynağı olan Kuzey Ormanlarında çalışmalar devam ediyor.

Şeyda Öztürk
Yayınlanma: 24.04.2024 - 04:00
Kuzey’de kıyım sürüyor: 16 tribün dikecek şirket gözünü ağaçlara çevirdi
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AKP iktidarının yaptığı “mega” projelerle ağır tahribat alan ormanlarda, sermayenin de çalışmaları sürüyor. Muğla Datça’daki “Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi ve Nitelikli Doğal Koruma Alanı” içerisinde kalan bölgede kurmak istediği rüzgâr enerji santralı (RES) için adım atan Hisarüstü Enerji Yatırımları Anonim Şirketi, Kuzey Ormanları’na da gözünü dikti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuruda bulunan şirket, onay alması durumunda tarım ve ormanlık alanlardan oluşan bölgeye 16 türbin dikecek. Şirket bu projesi için 936 milyon TL harcayacak. Bakanlık, projeye ilişkin 23 Mayıs’ta halkın katılımı toplantısı yapılacağını duyurdu.

Proje kapsamında orman ve tarla alanlarını kapsayan bölümlere yerleştirilecek türbinler için yollar yapılacak. Türbinler arası ulaşım için yaklaşık 30 bin metre uzunluğunda ve 10 metre eninde yollar açılacak. Ayrıca türbinlere en yakın konut ise 67 metre mesafede bulunuyor. Proje alanında beş kilometre mesafede ise Danamandıra Tabiat Parkı bulunuyor.


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