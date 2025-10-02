Kuzeye doğru büyüme arttı, TOKİ’ler yükselirken AKP’li belediye de satış yaptı: ‘Kanal’ hazırlığı mı?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınmasının ardından tutuklanmasıyla birlikte “Kanal İstanbul” güzergâhında çalışmalar hızlandı. İstanbul’un nefes kaynağı Kuzey Ormanlarına verilen zararın yanında, verimli tarım arazileri ve su havzaları da buradaki yapılaşmadan nasibini aldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi, (TOKİ) bölgede 34 farklı proje için kolları sıvadı. 18 farklı bölgede konut çalışması yapacak olan TOKİ, ihaleleri de bir bir tamamlıyor. Sazlıbosna mevkisindeki çalışmaların bir kısmı yüzde 23 oranında tamamlandı. Bölgede gündemde olan konut sayısı ise 12 bin 92 adet.

Cumhuriyet geçen günlerde 13, 14 ve 15’inci bölgedeki projelerin çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) sürecini jet hızlıyla tamamladığını gündeme getirmişti. Bu projelerden bazılarının ihale süreci de tamamlandı. 14’üncü bölgenin birinci etabında yapılacak 1003 konutun ihalesini Zinar Harita ve Star Plus Yapı İnşaat aldı.

10 TAŞINMAZ

AKP’li Arnavutköy Belediyesi de kanal güzergâhındaki arsalarını satmaya devam ediyor. Belediye son olarak “kaçak yapı” adı altında yıkım çalışmalarının yapıldığı İmrahor Mahallesi’ndeki iki taşınmazını kiraya verecek. 28 yıllığına kiralanacak taşınmasın değeri de yıllık olarak 13 milyon 800 bin TL olacak. Ayrıca belediye bu yıl 10 taşınmazı da ya sattı ya da kiraladı.

Belediye buradan da 2 milyar 500 milyon 231 bin 121.80 TL kazandı. Belediye sadece bu yıl Boğazköy, Bolluca, Durusu, Hadımköy ve Karaburun’daki 27 taşınmazını satışa çıkardı. Konut ve 3-4 katlı binalardan oluşan taşınmazların değeri 1 milyar 531 milyon 81 bin 735 TL olarak hesaplandı.