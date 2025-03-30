Latmos’ta yeni tehlike

Yayınlanma: 30.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 30.03.2025 - 08:24

Muğla’nın Milas ilçesi sınırlarında kalıntıları günümüze kadar gelebilen ve Anadolu’daki en iyi korunan yarım düzine tapınaktan biri olan Zeus Lepsynos Tapınağı taş ocağı tehlikesiyle karşı karşıya. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Latmos sınırlarındaki 1. derece arkeolojik sit statüsündeki Labranda antik yerleşim alanının yanı başındaki “önemli doğa alanı” statüsündeki bölgedeki taş ocağın kapasite artışına “ÇED gerekli değildir” onayı verdi. Kale Maden’in halihazırda üretim yaptığı Milas Sarıkaya köyü sınırlarındaki 311 hektarlık ÇED sahasında kırma eleme tesisi kuracak.

NADİR AĞAÇLAR DA TEHLİKEDE

Çevre düzeni planlarına göre “orman alanı”, “tarım arazisi” ve “önemli doğa alanı” olarak işaretlenen alanlar nadir ve nesli tehlike altında olan endemik bitkilere ve kuş türlerine ev sahipliği yapıyor. Nesli dünya ölçeğinde tehlike altındaki “Sığla Ağacı”nın yayılış yeri olan bölgede Gökdoğan ve Gökkuzgun gibi nadir kuş türü yaşıyor. Nihai proje tanıtım dosyasına göre; en yakın yerleşim alanına 1 km uzaklıktaki tesis için kızılçam, fıstıkçamı gibi ağaçların yaygın olduğu bölgede ağaç kesimi de yapılacak.