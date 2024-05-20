Limak, Bodrum’da orman ve sit alanına otel yapacak

Yayınlanma: 20.05.2024 - 13:02

Güncelleme: 20.05.2024 - 13:02

Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Kızılağaç Mahallesi Gerenkuyu mevkiinde 36 bin 220 metrekarelik ormanlık alanda yapmayı planladığı 'Turizm Konaklama Tesisi' projesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir” kararı verdi.

ÇED sürecinin başlamasının ardından Kızılağaç Koruma ve Güzelleştirme Derneği ve bölge halkı, mahallelerinde denize ücretsiz bir şekilde girebildikleri yer olan Gerenkuyu’ya yapılacak projeye karşı çıkmış ve ÇED raporunun olumlu çıkması durumunda iptali için dava açılacağını duyurmuşlardı.

LİMAK 49 YILLIĞINA TAHSİS HAKKI KAZANDI

ÇED dosyasında yer alan bilgilere göre; projenin Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından 'Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsisi' kapsamında ihalesi yapıldı ve yatırımcı Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ihaleyi kazandı. Buna göre şirket, projeyi yapmak üzere 49 yıllığına tahsis hakkı kazandı.

Şirket, 354 milyon lira yatırımla 312 ada 1 parselde bulunan 36 bin 220 metrekarelik araziye 214 odalı, 5 yıldızlı otel yapmayı planlıyor. Turizm tesisinde konaklama birimlerinin yanı sıra; havuzlar, ana restoranlar, alacarte restoranlar, lobi bar, havuz barı, fitness, sauna, spa, teknik alanlar, depo ve idari ofisler gibi birimler yer alacak.