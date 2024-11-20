Lüks yat limanı yapılması gündeme gelen alanda ‘operasyon’ başlatıldı

Yayınlanma: 20.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 20.11.2024 - 04:00

Antalya-Kemer yolu üzerindeki bölgenin deniz ürünü ihtiyacını karşılayan ve 2019’da Yeni Liman Su Ürünleri Kooperatifi ve Yeşil Antalya Su Ürünleri Kooperatifi’ne kiralanan balıkçı barınağına, lüks yatlara marina yapılmak istendiği için el konulduğu öne sürülüyor. İki kooperatife 2029’a kadar kiralanan barınakta 150 kadar balıkçı bulunuyor. Kooperatiflerle imzalanan sözleşme bir yıl kadar önce Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından iptal edilmek istendi. Ancak kooperatif yöneticileri limanın bazı iş insanlarına peşkeş çekileceğini ve yat limanı yapılmasının düşünüldüğünü iddia ederek tepki gösterdi. Balıkçı Barınağı’nın giriş ve çıkışlarına, “Barınağımıza dokunmayın” ve “Patronların değil balıkçıların barınağı” şeklinde pankartlar asan balıkçılar, bakanlığın “Boşaltın” kararına karşı çıktı. Kooperatif başkanının da aralarında bulunduğu 40 kişi hakkında “rüşvet operasyonu” kapsamında adli işlem başlatılmış ve geçen haftalarda yedi kişiye dört günlük gözaltı uygulanmıştı. Antalya Tarım İl Müdürlüğü’nde görevli Oğuz Keleş’in 15 Kasım tarihli Resmi Gazete’de balıkçı barınaklarına kayyum olarak atandığı öğrenildi. Keleş ve beraberindeki bir ekip dün barınağa giderek iki kooperatife de el koydu.

‘GÖZLERİ YILLARDIR BURADA’

Yeni Liman Su Ürünleri Kooperatifi’nin bir yöneticisi gazetemize şu açıklamayı yaptı:

“Patronların gözü yıllardır buradaydı. Bizler direndik. İçeri de aldılar. Hesaplarımız en ince ayrıntısına kadar incelendi. Hiçbir şey bulamadılar. Ama baskı sürekli devam etti. Şimdi de kayyum atadılar. Zaten böyle bir şey olacağını duymuştuk, bekliyorduk”.