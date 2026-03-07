Cumhuriyet Gazetesi Logo
Maden projeleri milli parklar için tehdit oluşturuyor: Kontrolsüz madenciliğin itirafı

7.03.2026 04:00:00
Emirhan Çoban
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün 2025 yılı faaliyet raporunda dikkat çeken bir bilgi yer aldı. Raporun tehditler başlığı altında, “Madencilik, enerji, ulaşım ve yerleşim gibi faaliyetlerin korunan alanlar ve türler üzerindeki baskısının artması” ifadelerine yer verildi. Bu da kontrolsüz madenciliğin itirafı oldu. 2025 yılında, bin 115 maden ve petrol projesine ÇED onayı verildi.

TBMM’de milli parklarda özelleştirme öngören yasa teklifi görüşülüyor. Türkiye’nin doğal kalmayı başaran nadir bölgelerinden olan milli parklar, AKP tehlikesi altında kalıyor. Görüşmelerde yaşanan tartışmalar ve yasa teklifinin maddeleri üzerine eleştiriler sürerken Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün 2025 yılı faaliyet raporunda dikkat çeken bir bilgi yer aldı. Raporun tehditler başlığı altında, “Madencilik, enerji, ulaşım ve yerleşim gibi faaliyetlerin korunan alanlar ve türler üzerindeki baskısının artması” ifadelerine yer verildi. Bu da kontrolsüz madenciliğin itirafı oldu.

EN FAZLA MADEN PROJELERİNE ONAY ÇIKTI

Söz konusu başlığın doğrulaması ise, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın faaliyet raporunda yer alan bilgiden geldi. Rapora göre, ÇED sürecine onay verilen 3 bin 772 projenin bin 115’inin petrol ve madencilik faaliyeti olduğu kaydedildi. Böylelikle, geçtiğimiz yıl en çok maden ve petrol projelerine onay verilmiş oldu. Tehdit olarak yer verilen bir diğer bölüm olan enerji sektöründe ise 817 projeye ÇED onayı çıktı. Ulaşım-kıyı projelerinden ise 92’si onaylandı.

