Mahkeme 23. kez iptal etti
TMMOB Mimarlar Odası Antalya Şubesi, bakanlığı kıyılarda ayrıcalıklı bir kesimin kullanımına yönelik plan yapmakla suçladı.
ANTALYA’da beş yıldızlı otellerin bulunduğu Kemerağzı-Kundu sahil bandında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2004 yılından bu yana uygulamaya çalıştığı imar planlarına Mimarlar Odası Antalya Şubesi’nin açtığı son davaya da mahkemeden iptal kararı çıktı. Antalya 4. İdare Mahkemesi, planların tamamının hukuka aykırı olduğu sonucuna vardı.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası Antalya Şubesi, bakanlığı kıyı kesimlerinde yaptığı planlarla anayasa, kıyı kanunu, mekansal planlar yapım yönetmeliği, yargı kararlarına ve kamu yararına aykırı ve kent halkının kullanımını engelleyen, ayrıcalıklı bir kesimin kullanımına yönelik plan yapmakla suçladı. Mimarlar Odası, “Bakanlığın bugüne kadar yaptığı ve onayladığı 22 plan, plan değişikliği ve revizyon planlar yargı tarafından kamu yararına aykırı bulunarak iptal edilmiş olmasına karşın 11.11.2022 yeni bir 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yaparak onayladı” hatırlatmasını yaptı.
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