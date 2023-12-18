Mahkemeden karar: 'Elmalı Barajı' direkten döndü

Yayınlanma: 18.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 18.12.2023 - 03:56

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 25 Kasım 2020’de “İstanbul Kuzey Kesimi” Karadeniz Kuşağı doğal sit alanında kalan Beykoz’un Çengeldere, Fatih, Yavuzselim, Baklacı, Çiftlik ve Görele mahallelerinin sit statüsünü değiştirmişti. Bakanlık, bu aşamadan sonra söz konusu altı mahalleyle ilgili 4 Mart 2022’de yeni imar planları hazırladı. Planlama alanı aynı zamanda Elmalı Barajı havza koruma alanını da kapsıyordu.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, söz konusu imar planlarını yargıya taşıdı. Tartışmalara neden olan imar planı İstanbul 3. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Mahkeme, Elmalı Barajı koruma alanında inşa edilmek istenen sosyal altyapı alanlarıyla ilgili yapılaşma koşullarının suyun toprakla buluşacağı alanı önemli oranda azaltacağına dikkat çekti.

‘UYUMSUZLUK TAŞIYOR’

Kararda, Elmalı Barajı koruma alanını da kapsayan imar planlarında sosyal altyapı alanları için belirlenen 0.50 taban alanı kat sayısı oranının suyun toprakla buluşacağı alanı önemli ölçüde azaltacağına dikkat çekildi. Mahkeme, bu durumun Elmalı 1-2 Barajı Havza Koruma Planı kararları ile örtüşmediğini de aktardı. İmar planlarının plan onama sınırının doğal sit alanının tamamını içermemesi nedeniyle imar mevzuatıyla uyumsuzluk taşıdığı belirtilen kararda, planların bazı hükümlerinin şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına uygun olmadığına dikkat çekildi. Mahkeme ayrıca sit derecesi düşürülen bölgede yer alan “kesin korunacak hassas alanın” plan sınırlarına dahil edilmeyişinin açıklanmadığını hatırlattı. Mahkeme, bu durumun imar mevzuatına uygun olmadığını aktardı.

1800 HEKTARLIK ALAN YAPILAŞMAYA AÇILACAKTI

Üniversitelerin şehir ve bölge planlama, harita mühendisliği bölümü ve mimarlık bölümünden üç akademisyenin hazırladığı bilirkişi raporunda, planlama alanının 2 milyon 435 bin 158 metrekaresi “nitelikli doğal koruma alanı”, 14 milyon 564 bin 795 metrekaresi “sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı”, 15 milyon 753 bin 541 metrekaresi ise ‘kesin korunacak alan.’ Bakanlık ise toplam 18 milyon 216 bin 433 metrekarelik alanı yapılaşmaya açmak istiyordu.