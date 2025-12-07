Dayısı tarafından dövülerek ölüme terk edildi: Çocuk kayaların altında bulundu!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
7.12.2025 18:06:00
Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranan Suriye uyruklu 10 yaşındaki Amir Alcedduh, baraj kıyısında kayaların altında yaralı olarak bulundu. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun dayısı gözaltına alındı.

Reyhanlı ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde yaşayan 10 yaşındaki Suriye uyruklu Amir Alcedduh, 2 gün önce okuldan çıktıktan sonra kayıplara karıştı.

10 yaşındaki Alcedduh’dan haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine haber verildi. Jandarma ve bir sivil toplum kuruluşunun arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu çocuk, sağ olarak Reyhanlı baraj gölü kıyısında yaralı halde bulundu.

Bitkin halde üzeri kayalarla kapalı halde bulunan Alcedduh, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Arama kurtarma ekiplerinin diyalog kurduğu çocuk, okul çıkışı dayısı tarafından kaçırıldığını ve dövüldüğünü söyledi.

 

Olay sonrası harekete geçen jandarma ekipleri, dayı M.E. isimli şahsı gözaltına aldı.

