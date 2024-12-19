Mahkemenin imar durum belgesini iptal ettiği Sinpaş’ın inşaatı sürdürdüğü iddia ediliyor

Yayınlanma: 19.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 19.12.2024 - 04:00

Muğla Marmaris’teki Milli Park ve “tabiat parkı koruma alanı” sınırları içerisinde kalan Sinpaş’ın “Marmaris Kızılbük Resort Otel ve Devremülk” projesine yönelik tartışmalar sürüyor. Geçen haftalarda projeye ilişkin yıllardır mücadele eden yaşam savunucuları, mahkeme yoluyla 17 ruhsat ve imar durumunun iptalini sağladı. Muğla 3. İdare Mahkemesi, oybirliğiyle aldığı kararla Sinpaş’ın projesine verilen 2518 nolu parsele ait imar durum belgesi ve 17 adet yapı ruhsatını iptal etti.

Mahkeme kararında, birinci etap projesinin, imar planı ve imar durum belgesine aykırı hususlar içerdiği belirtildi. Ayrıca ikinci etap projesinin de imar planı ve imar durum belgesine aykırı hususlar barındırdığı tespiti yapıldı. Bu kararın ardından Marmaris Belediyesi de “kadük” ve “hükümsüz” duruma düştüğünü belirttiği 33 yapı ruhsatının iptal edildiğini açıkladı. Açıklamanın ardından birinci ve ikinci etap kısımlarını kapsayan yapılardaki inşaat faliyetleri durduruldu. Alan ise mühürlendi.

‘RUHSATLAR DA İPTAL’

Mahkeme kararına karşın yaşam savunucuları, Sinpaş’ın çalışmalara devam ettiğini duyurdu. Şirketin üçüncü etap diye adlandırdığı ve karara dahil olmadığını söyleyerek çalışma yaptığı alanın bir kısmının aslında 2518 nolu parselde kaldığı ve imar durum belgesi iptalinin o alanı kapsadığı ileri sürülüyor. Muğla Çevre Platformu üyesi Halime Şaman Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, “Mahkemece imar durum belgesi iptal edildi. İmar planı dahi kalmayan bir yerde hâlâ iskân olduğunu söylüyorlar. Belediye 29 Mart’a kadar verilen 30 ruhsatı da iptal etmezse mahkeme kararına aykırı davranmış olur” diye konuştu. Şaman, “Eski belediye yönetiminin 8 Ocak’ta verdiği ruhsatlar dava konusu olmadığı için oradan kurtarabileceklerini düşündüler. Ancak imar durum belgesinin iptali, ruhsat iptalini de getirir” dedi.

‘YAPACAĞIMIZI YAPTIK’



Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, “Alana ilişkin verilmiş farklı mahkeme kararları var. Şu an için devam eden çalışmaların ruhsat iptalini sıkıntılı görüyoruz. Mühürlediğimiz alanda çalışma yapıyorlarsa kolluk vasıtasıyla boşaltılabilir. Bu da kaymakamlık aracılığıyla yapılmalı. Kolluğumuz olmadığı için biz yapacağımızı yaptık. Çalışmaya devam ederlerse ceza kesip tekrardan mühürleyeceğiz” dedi.



ŞİRKETTEN YALANLAMA

Gazetemize açıklama yapan Sinpaş yetkilileri, davaya veya ruhsat iptaline konu olan bölgelerde çalışma yapılmadığını belirtti.

CHP’DEN SİNPAŞ KARARI

CHP Merkez Yürütme Kurulu, önceki gün CHP lideri Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Sinpaş’ın inşaatına yönelik imar mevzuatına ve kurallara aykırı ruhsatlandırma işlemlerinde sorumluluğu bulunan önceki dönem Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ile başkan yardımcıları Burak Demirtaş ve İhsan Öztürk, kesin ihraç istemiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edildi. Yerel seçimlerde belediye başkan adayı gösterilmeyen Oktay, seçimlere iki gün kala projenin genişlemesinin önünü açan imar yönetmeliklerine aykırı 33 yeni ruhsat düzenlemişti.