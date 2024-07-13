Mahkemenin üç kez reddetmesine rağmen Samsun Kavak’ta yeni proje

Yayınlanma: 13.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 13.07.2024 - 04:00

Samsun’un Kavak ilçesi Köseli köyüne yapılmak istenen taş ocağı projesinde yeni bir gelişme yaşandı. Projenin iptali için dava açan köylüler, firmanın şaşırtan planı ile karşı karşıya kaldı. İddiaya göre; uygulama sahasını dört parsele bölen firma, üç ayrı parsel için verilen yürütmeyi durdurma kararını, projeyi dört parsele taşıyarak aşmayı planladı. Köylüler o plana da dava açtı.

Kavak Sanayici İş Adamları Yöneticileri ve Akademisyenleri Derneği (KAVSİYAD) Başkanı Serdar Yerişkin, “Kavak Köseli köyüne kurulacak taş ocağı nedeniyle, bölgede orman kesim işleri yürütülmektedir. Yarın şantiyenin faaliyete geçmesiyle birlikte yapılacak olan patlatma faaliyetleri sebebiyle su kaynakları yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır” dedi.

Yerişkin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Aynı bölge içerisinde alınan üç ruhsat, mahkeme kararıyla durdurulmuş ve iptal edilmiş olmasına rağmen, ısrarla bölgede taş ocağı kurma teşebbüsleri oldukça düşündürücüdür. Mahkemenin ‘Dur’ dediği olaya devletin ilgili kurumları yeni yapılan müracaatlara nasıl ‘Evet’ diyor? Çalışma ruhsatı ve izin verebiliyor? Hukuk kararları nasıl yok sayılabilir anlamak akıl mantık işi değil.”