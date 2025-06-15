Marmara için Mudanya'dan çağrı: 'Denizime dokunma, Marmara hepimizin!'

Mudanya'da Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Marmara Denizi’nin ekolojik dengesine yönelik tehditlere dikkati çekmek amacıyla “Temiz Deniz” etkinliği düzenlendi. Mudanya Belediyesi’nin öncülüğünde, Demeter Eşitlikçi Kadınlar Derneği, Marmara Değişim Elçileri ve Bursa Su Kolektifi iş birliğinde gerçekleştirilen etkinliğe, sivil toplum kuruluşları ile yurttaşlar destek verdi.

Etkinlik, Mudanya Mütareke Meydanı’nda konuşmalarla başladı. Belediye Başkan Yardımcısı Baran Güneş, denizlerin hızla kirlendiğine işaret ederek, amaçlarının deniz canlılarını ve doğal yaşamı korumak olduğunu söyledi.

Deniz, doğa ve çevre için verdikleri mücadelenin rant uğruna değil, sevgi ve yaşam hakkı için olduğunu belirten Güneş, “Marmara Denizi, bu çevre bizlere yalnızca geçmişten miras değil, aynı zamanda çocuklarımızın ve geleceğimizin emanetidir. Bu emanete sahip çıkmak zorundayız; bu, bizlerin görevidir” diye konuştu.

Belediye Meclisi üyesi ve Demeter Eşitlikçi Kadınlar Derneği Başkanı Nilgün Arslanoğlu ise “Bugün deniz tabanını saran tül görünümlü yapılar, sünger, pina, mercanlar ve deniz çayırlarını örterek Marmara’yı ölüme sürüklüyor” dedi.

Etkinliğin sonunda katılımcılar, “Doğa yoksa, yaşam yok” diyerek hem kurumlara hem yurttaşlara sorumluluk çağrısında bulundu.

Ardından can yeleklerini giyen çevre gönüllüleri, Mudanya Mütareke Meydanı sahilinden denize girdi. Deniz yüzeyine açılan, 12 metre çapındaki “Denizime Dokunma, Marmara Hepimizin” yazılı dev pankart sahildeki yurttaşlardan alkışlarla destek buldu.

Etkinlik kapsamında deniz kirliliğine vurgu yapan fotoğraflar da sergilendi.