Marmaris Kent Konseyi’nin Sinpaş’ın ruhsat iptali için açtığı davanın karar duruşması görüldü

Yayınlanma: 13.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 13.11.2024 - 07:27

Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın Marmaris Milli Park alanında kalan “Marmaris Kızılbük Resort Otel ve Devremülk” projesine ilişkin Marmaris Kent Konseyi’nin ruhsat iptali için açtığı davanın karar duruşması dün Muğla 3. İdare Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada davacılardan Halime Şaman, Ufuk Beytekin, Ayşegül Siray, Güven Göknar, Haydar Küreş ile vekilleri Atilla Öztürk ve Arzu Alper hazır bulundu. Davacı kurum Marmaris Belediyesi’ni avukat Önder Akdeniz, Sinpaş GYO AŞ’yi Tuğba Ünlü ve Kızılbük GYO AŞ’yi Şükrü Kaplan temsil etti.

Davacı taraf bilirkişi raporunda yer aldığı üzere ruhsatların mevzuata aykırı düzenlendiğini, Kıyı Kanunu’na, imar planlarına uygun olmadığını, bu nedenle imar durum belgesi ile yapı ruhsatlarının iptal edilmesi gerektiğini söyledi. Davacılar duruşma sırasında “Tek talebimiz var, o da yasalar uygulansın. İnşaata konu alan milli park içerisinde, kontrollü kullanma bölgesinde olup ağır bir yıkıma uğramıştır. Kıyı halkın kullanımına kapatılmıştır. Ruhsat verilen alana yerleşmesi planlanan nüfusun atık sularının, kanalizasyonunun bertaraf edileceği bir altyapı mevcut değildir. Firma tapulu parseli dışında 15 hektar yani 21 futbol sahası büyüklüğündeki milli parka ait alanı işgal etmiş, morfolojisini değiştirmiş, 30 yıllık yıpranmış bina için güçlendirme yapmamıştır” ifadelerini kullandı.

Sinpaş/Kızılbük GYO AŞ vekilleri, davacıların dava açma ehliyetinin olmadığını, bilirkişi raporunun hukuka aykırı olduğunu; bu nedenle davanın reddedilmesi gerektiğini savundu. Mahkeme heyeti kararın daha sonra taraflara bildireceğini aktardı.