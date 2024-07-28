Marmaris’te otel projesinin inşaatına karşı açılan davada bilirkişi raporu çıktı

Yayınlanma: 28.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 28.07.2024 - 04:00

Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ’nin, Marmaris Milli Parkı içerisinde yer alan ve doğal güzellikleriyle ünlü Kızılbük Koyu’nda devam ettirdiği otel projesine dair Marmaris Belediyesi’nin verdiği ruhsatların iptali için açılan davada bilirkişi raporu tamamlandı. Muğla 3. İdare Mahkemesi’ne sunulan raporda, söz konusu projenin istinat duvarı dışındaki 16 adet ruhsat ve imar durum belgesinin mevzuata aykırı olduğu belirtildi.

Raporda, inşa edilen yapılar için düzenlenen yapı ruhsatlarının 1/1000 ölçekli uygulama imar planına uygun olup olmadığı, imar mevzuatında öngörülen yapılaşma koşullarını taşıyıp taşımadığı, yapıların mimari ve teknik açıdan plan esaslarına, bölge şartlarına ve imar ve kıyı mevzautlarına uygun olup olmadığına dair değerlendirmelere yer verildi. Raporda, 2005 yılı uygulama imar planında, kıyı kenar çizgisinden itibaren Kıyı Kanunu’na göre gösterilmesi gerekirken sahil şeridi hususuna ilişkin herhangi bir düzenlemenin yer almadığı tespiti yapıldı.

AYKIRILIKLAR SÖZ KONUSU

İmar durum belgesinin açıklama bölümünde yer alan bilgilere istinaden yapılan tespitte ise imar planında turizm ve konut şeklinde ayrı kullanımlar yer almasına karşın tek bir kullanım varmış gibi gösterildiği belirtildi.

‘DEPREM AÇISINDAN İNCELENMELİ’

Raporda ayrıca mimari açından yapılan incelemeler neticesinde imar planı ile imar durum belgesinde aykırılıkların tespit edildiği bilgisi yer aldı. Buna göre birinci etap projesinin imar planı ve imar durum belgesinde aykırı hususlar tespit edildiği, yapının ikinci bodrum kat içerdiği ifade edildi. Dava konusu parsele ilişkin 2. etap projesinin imar planı ve imar durumunda da ikinci ve üçüncü bodrum kat içermesinin mevzuata aykırı olduğu ifade edildi. Yapıların mimari ve teknik açıdan plan esaslarına, imar mevzuatında öngörülen yapılaşma koşullarına uygunluk göstermediğine kanaat getirilen bilirkişi raporunda şu ifadelere yer verildi: “Devam etmekte olan inşaatlarla ilgili olarak hem tadilat ruhsatı alınarak yapılan hem sonradan yeni ruhsat alınarak yapılan otel blokları ve devremülk blokları inşaatılarının projelerine uygun olarak yapılıp yapılmadıkları gözle muayene edilerek anlaşılacak bir durum olmadığından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ve yetilendirilmiş bir yapı malzemeleri laboratuvarı tarafından yapılacak tesker ve testlerin sonucunda yapılacak bir analiz sonucunda deprem şartnamesine uygun olup olmadığının tespitinin yapılması gerektiği kanaatine ulaşılmıştır. ”

Marmaris Kent Konseyi’nin açıklamasında, 15 dönüm milli park alanının derhal boşaltılmasının sağlanması ve şirket hakkında gerekli yaptırımların uygulanması gerektiği ifade edildi.