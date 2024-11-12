"Marmaris'te yasalar uygulansın"

Yayınlanma: 12.11.2024 - 15:28

Güncelleme: 12.11.2024 - 15:28

Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın Marmaris Milli Park alanında kalan “Marmaris Kızılbük Resort Otel ve Devremülk” projesi için Marmaris Kent Konseyi'nin ruhsat iptaline karşı açtığı davanın karar duruşması Muğla 3. İdare Mahkemesinde görüldü. Duruşmada davacılardan Halime Şaman, Ufuk Beytekin, Ayşegül Siray, Güven Göknar, Haydar Küreş ile vekilleri Atilla Öztürk ve Arzu Alper hazır bulundu. Davacı kurum Marmaris belediyesini Av. Önder Akdeniz, Sinpaş GYO A.Ş.'yi Av. Tuğba Ünlü ve Kızılbük GYO A.Ş.'yi Av. Şükrü Kaplan temsil etti. Duruşmada davacı taraf bilirkişi raporunda yer aldığı üzere ruhsatların mevzuata aykırı düzenlendiğini, Kıyı Kanununa, imar planlarına uygun olmadığını, bu nedenle imar durum belgesi ile yapı ruhsatlarının iptal edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Davacılar ve vekilleri tarafından duruşma sırasında "Tek talebimiz var, o da yasalar uygulansın. İnşaata konu alan milli park içerisinde, kontrollü kullanma bölgesinde olup ağır bir yıkıma uğramıştır. Kıyı halkın kullanımına kapatılmıştır. Ruhsat verilen alana yerleşmesi planlanan nüfusun atık sularının, kanalizasyonunun bertaraf edileceği bir altyapı mevcut değildir. Firma tapulu parseli dışında 15 hektar yani 21 futbol sahası büyüklüğündeki milli parka ait alanı işgal etmiş, morfolojisini değiştirmiş, 30 yıllık yıpranmış bina için güçlendirme yapmamıştır” ifadeler kullanıldı. Davalı tarafta yer alan Sinpaş/Kızılbük GYO A.Ş. vekilleri, davacıların dava açma ehliyetinin olmadığını, bilirkişi raporunun hukuka aykırı olduğunu bu nedenle davanın reddedilmesi gerektiğini savundu.

Mahkeme heyeti kararın daha sonra taraflara bildireceğini aktardı.