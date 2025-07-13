Mecliste ‘Cengiz’ tartışması

Samsun Tekkeköy’de Cengiz Holding’e bağlı Eti Bakır’ın 170 bin metrekare deniz dolgusu üzerine kurmayı planladığı kimyasal depolama alanına ilişkin imar planı Meclis’ten geçti. Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde tepkilere neden olan görüşmeye ilişkin CHP Grup Başkanvekili Atila Tekcan, Tekkeköy’deki artan kanser vakalarına dikkat çekerek “Bu tesisin, buradaki üretimin gerek deniz yaşamı gerekse hava kirliliği gerekse doğa yaşamı gerekse canlıların yaşamı açısından çok büyük risk olduğunu öteden beri biliyoruz. Sürünerek ölmek istemiyorum” dedi. AKP’li Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk ise “Ölüm Allah’ın emri, benden önce ölürsen arkandan Fatiha okuyacağım” ifadelerini kullandı.