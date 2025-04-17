Melet Irmağı'ndan örnek alındı
Ordu'daki Melet Irmağı’nın maden atıklarıyla kirlendiği iddiaları üzerine, Ordu Valiliği açıklama yaptı.
Açıklamada, “Melet Irmağı’nın memba yönünde Kar Mineral Madencilik uhdesinde bulunan maden işletmesi ve cevher zenginleştirme tesisi faaliyeti yürüten işletmede; Koyulhisar Kaymakamı, Sivas Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Ordu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkililerinin katılımıyla denetim gerçekleştirilmiş olup, maden atığı depolama tesisi çevresi ve Melet Irmağı üzerinden olmak üzere toplamda 4 ayrı noktadan su numunesi alınmıştır” dendi.
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