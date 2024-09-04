Mera alanına GES ve RES kurulacak
Korkmaz: “Kullanılacak o kadar çok tarım dışı, mera dışı arazilerimiz varken bugün buraya yapılmasının gerekçesi hepiniz biliyorsunuz rant."
Samsun Havza’daki mera alanları güneş enerjisi santralı (GES), rüzgâr enerjisi santralı (RES) projesiyle işgal edilmek isteniyor. CHP Samsun Milletvekili Murat Çan meralarına sahip çıkan yurttaşlarla bir araya geldi. CHP’li Çan, “Burada 730 dönüm arazinin bir şekilde ranta kurban gidilerek mera alanının kısıtlanması söz konusu. Bu direniş mutlaka zaferle sonuçlanacak. Meralarımız, köylümüzün yaşam alanı ve geçim kaynağı olmaya devam edecek” dedi. Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Samsun Şube Başkanı ve Samsun Çevre Platformu (SAMÇEP) Dönem Sözcüsü Adnan Korkmaz ise konuşmasında şunları söyledi: “Kullanılacak o kadar çok tarım dışı, mera dışı arazilerimiz varken bugün buraya yapılmasının gerekçesi hepiniz biliyorsunuz rant. Bu sürecin takipçisi olacağız.”
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