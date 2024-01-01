Mersin'in kıyı şeridinde yapılaşma başladı

Mersin’deki döneminin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hizmete açılan Mersin Yat Limanı’nın özelliğini yitirerek alışveriş merkezine dönüşmesi eleştirilerin odağındayken şimdi de Erdemli’deki Kumkuyu Yat Limanı için benzer projelere imza atılıyor.

Şeyda Öztürk
Yayınlanma: 01.01.2024 - 03:00
Mersin'in kıyı şeridinde yapılaşma başladı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın bünyesinde bulunan Kumkuyu Yat Limanı, 2014’te AKP’den milletvekili aday adayı Abdurrahman Açıkgöz’ün şirketi North M Sea Yat Limanı Marina Özel Sağlık Hizmetleri Turizm Anonim Şirketi’ne 30 yıllığına kiralanmıştı. Şirket, yat limanına 900’er iskele eklemek istiyor. Ayrıca proje kapsamında kıyı kesimine otel yapılması da planlanıyor. 

Aynı bölgede Kürk Gayrimenkul Yatırımları Turizm Tarım Ticaret Anonim Şirketi tarafından da çalışma yürütülmek isteniyor. Kıyı yapıları alanını Erdemli Kaymakamlığı’ndan kiralayan şirket, 7 bin 532 metrekarelik alanda denizi dolduracak. 


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