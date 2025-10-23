Meslek örgütlerinden ‘Çeşme Turizm Projesi’ne karşı açıklama: 'Yaşamı tüketecek'

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), İzmir Barosu, İzmir Tabip Odası, İzmir Yaşam Alanları, Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP), Çeşme Çevre Platformu (ÇEŞÇEP) ve davacı 103 yurttaş, Danıştay tarafından iptal edilen “Çeşme Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi” kararına ilişkin ortak basın toplantısı yaptı.

İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz’ın okuduğu açıklamada, cumhurbaşkanı kararıyla Çeşme Yarımadası’nın büyük bölümünün yatırımcılara tahsis edilmesine yönelik planın yargı tarafından kesin olarak iptal edildiği hatırlatıldı.

Yılmaz, “Son olarak Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun geçen hafta avukatlarımıza tebliğ edilen kararıyla idarenin temyiz talebi reddedilerek bu talan kararı kesin olarak iptal edilmiştir. Artık ortada bir kesin hüküm vardır” dedi.

‘KESİNLEŞTİ’

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın dava sırasında koruma statülerini kaldırma girişiminde bulunduğu ancak yargının geçit vermediğini vurgulayan Yılmaz, “Çeşme Turizm Bölgesi kararına karşı yürütülen hukuk mücadelesi devam ederken bakanlık doğal sit alanlarında yat limanları, oteller, golf sahaları yapabilmek için bir yandan da bu alanların koruma statüsünü kaldırarak talanın önündeki son engelleri de temizlemek istemiştir. Bu karara karşı da hukuk mücadelesi verilerek işlem İzmir 2. İdare Mahkemesi kararı ile iptal edilmiş, bu karar da İzmir Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi’nin 19.06.2025 tarihli kararı ile kesinleşmiştir” ifadelerini kullandı.

Yılmaz, “Çeşme Yarımadası’nın potansiyeli şu anda bile mevcut turizm ve ikinci konut yükünü karşılayamayacak ölçüde tükenmiş durumdadır. Son kalan kamuya ait orman alanlarını ve nitelikleri alanları turizm yapılaşmalarına açmak kamu menfaatine olmadığı gibi yarımadayı yaşanılamaz kılacaktır” diye konuştu.