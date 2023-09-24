Milas'ta antik kent içinde kalan liman projesinin ÇED olumlu kararı iptal edildi

Yayınlanma: 24.09.2023 - 13:42

Güncelleme: 24.09.2023 - 13:42

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Kıyıkışlacık Mahallesi Pencereli Mevkiinde İasos Antik Kenti sınırlarında Ayyıldız Madencilik ve Yükleme A.Ş. tarafından yapılmak istenen 'Yük Tahmil ve Tahliye İskelesi ile Dip Tarama Projesi' için 23 Haziran 2022 tarihinde ÇED Olumlu kararı verildi. İasos Mahalle Meclisi ve yöre halkı da projenin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle dava açmıştı. Muğla Büyükşehir Belediyesi projeye karşı ilk davayı açtığı için yargılama belediyenin dosyası üzerinden yürütüldü ve Muğla 1. İdare Mahkemesi projeye verilen ÇED Olumlu kararını iptal etti.

Mahkeme kararının ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, "Milas Kıyıkışlacık’ta yapılması planlanan iskele ve ilave projelerin denize ve doğaya zarar vereceğine yönelik açtığımız davada ÇED olumlu kararı İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Denizimizi, ormanımızı, doğamızı, Muğla’mızı korumak için mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.