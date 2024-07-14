Millet Bahçesi Millet Gölü oldu

Yayınlanma: 14.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 14.07.2024 - 04:00

Ordu’da Millet Bahçesi yapımı için yıkılan eski 19 Eylül Stadyumu arazisi Millet Gölü oldu. Millet Bahçesi projesi otopark kapasitesinin düşük olması üzerine iptal edilmişti. Mimarlar Odası Ordu Şube Başkanı Havva Güner Eriş, “Bu arazi şehrin merkezinde estetik yönden son derece kente zarar veriyor. Çirkin görüntü oluşturuyor. Ayrıca sağlık açısından sinek üreten ve daha başka salgına sebebiyet verebilecek bir fiziki durumu var” dedi.

Öte yandan Ordu’da Perşembe Yaylası’nın sınırında Korgan Beypınarı ve Terzili mahallelerinde siyanürlü altın aramaya karşı yapılan halk toplantısında şirkete verilen ruhsatın iptal edilmesi talep edildi.