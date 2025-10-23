Muğla’daki 1. derece sit alanını ‘nitelikli koruma alanı’ diyerek kiraya çıkardılar: Yapılaşma yıkımı

Muğla Orman İşletme Müdürlüğü, Gökova Orman İşletme Şefliği amenajman planı 10 nolu bölme içerisinde yer alan ve hiçbir yapılaşmanın olmadığı Menteşe ilçesinin Tunalı Mahallesi’nde yer alan Kandil koyundaki alanı betonlaştırmak için düğmeye bastı.

Geçen hafta Danıştay’ın kararıyla “1. derece doğal sit alanı” olduğu tescillenen bölge için ihale duyurusunda “Nitelikli koruma alanı” ve Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi olduğu yazıldı. Yapılaşmanın olmadığı bölgede 18 bin metrekare alanı 25 yıllık kiraya verileceği ve “konaklamasız orman parkı” yapılacağı belirtilen ihale dosyasında ihaleyi kazanan şirketin lokanta, büfe, idare binası, giriş kontrol ünitesi, ibadethane, duş alanı, çocuk parkı, otopark, personel binası, yürüyüş ve araç yolu yapabilecek.

‘FAALİYET YAPILAMAZ’

İhaleye tepki gösteren Gökova Ekolojik Yaşam Derneği Başkanı Rahime Simpson, alanın nitelikli koruma alanı değil, 1. derece doğal sit alanı olduğunu ve yasa gereği ihale ilanında önerilen tesislerin ve faaliyetlerin yapılmasına izin verilemeyeceğini bildirdi.

Müdürlüğe verilen şikâyet dilekçesinde “1. derece doğal sit alanları, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında korunur; bu alanlarda her türlü yapılaşma yasaktır, yeni tesis kurulamaz, ticari faaliyetlere izin verilmez. Doğa koruma ilkeleri ve Kültür Varlıklarını Koruma Yasası ile bağdaşmayan söz konusu ihalenin iptal edilmesi için gereğini arz ederiz” ifadeler yer alırken 14 Kasım’da yapılması beklenen ihalenin iptal edilmemesi durumunda dava açılacağı bildirildi.